Locuri speciale la liceu pentru romi

* admiterea la liceu 2026 intră într-o etapă importantă pentru elevii romi: pe 4 mai sunt afișate locurile speciale, iar până pe 12 iunie pot fi eliberate recomandările scrise de apartenență la etnia romă * procedura se desfășoară separat de repartizarea generală, iar respectarea termenelor poate face diferența între un dosar valid și unul respins

Pentru elevii de clasa a VIII-a care vor să intre la liceu pe locurile speciale destinate candidaților romi, primul reper important este data de 4 mai 2026. Atunci sunt afișate locurile speciale și sunt publicate broșurile de admitere, documentele care arată liceele, specializările, codurile și numărul de locuri disponibile.

Regula de bază din ordinul oficial este clară: inspectoratele școlare pot aloca 1-2 locuri speciale suplimentare la clasă pentru elevii romi, peste numărul obișnuit de locuri. Acestea trebuie distribuite astfel încât cât mai multe licee să poată primi candidați pe această categorie, în ideea de a asigura acces mai larg la educație.

Al doilea termen care contează este 12 iunie 2026, până când pot fi eliberate recomandările scrise de apartenență la etnia romă. Apoi, în perioada 8-15 iunie, aceste recomandări trebuie depuse și înregistrate la unitatea de învățământ de proveniență, de către părinți sau reprezentanții legali, pentru înscrierea elevilor pe locurile speciale. Cu alte cuvinte, nu este suficient ca documentul să existe; el trebuie și depus în termen.

Admiterea pe aceste locuri nu se face odată cu repartizarea mare din vară, ci într-o etapă distinctă, computerizată, înaintea repartizării generale. Asta înseamnă că elevii care optează pentru locurile speciale trebuie să urmărească atent calendarul, să completeze corect opțiunile și să nu rateze niciun pas administrativ.

Pentru multe familii, miza nu este doar una birocratică. Publicarea locurilor pe 4 mai, obținerea recomandării până la 12 iunie și depunerea actelor în intervalul stabilit sunt pașii care deschid, concret, drumul spre liceul dorit. În admiterea din 2026, aceste date devin borne obligatorii pentru orice elev rom care vrea să intre pe locurile speciale.

Clara DIMA