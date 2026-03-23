Lovitură de proporții a polițiștilor ieșeni: jaf de peste 800.000 de lei, destructurat!

Un caz care pare desprins din scenarii de film a fost scos la lumină de polițiștii ieșeni. O spargere de proporții, cu un prejudiciu uriaș de peste 800.000 de lei, a dus la o amplă operațiune a oamenilor legii, desfășurată în județul Neamț.

Pe 22 martie, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Iași – Serviciul de Investigații Criminale, împreună cu cei ai Secției nr. 4 Poliție Rurală Miroslava, au descins la două adrese, unde locuiau doi bărbați de 21 și 43 de ani, principalii suspecți într-un dosar de furt calificat.

Ancheta scoate la iveală detalii șocante: în noaptea de 7 spre 8 martie, cei doi ar fi pătruns prin efracție în locuința unui bărbat de 29 de ani din județul Iași, de unde ar fi plecat cu o pradă impresionantă – bani, bijuterii, parfumuri și ceasuri de valoare.

Operațiunea polițiștilor a fost una rapidă și bine coordonată. În aceeași zi, suspectul de 43 de ani a fost oprit în trafic în județul Neamț, în timp ce tânărul de 21 de ani a fost găsit chiar într-unul dintre imobilele vizate de percheziții. Amândoi au fost duși la audieri, iar ceea ce a urmat a confirmat suspiciunile anchetatorilor.

Perchezițiile au scos la iveală un adevărat „arsenal” folosit, cel mai probabil, pentru spargeri: 15.000 de lei cash, o armă neletală, cu butelii de gaz și muniție din bile de cauciuc, dispozitive metalice specializate pentru forțarea sistemelor de închidere, lame metalice și unelte adaptate pentru efracție, petarde din categoria P1, în cantități semnificative.

Mai mult decât atât, o parte dintre bunurile furate au fost deja recuperate, ceea ce oferă o gură de oxigen victimei acestui jaf de proporții.

În baza probelor adunate, cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca pe 23 martie să fie prezentați în fața Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași și a instanței, cu propuneri legale.

Acțiunea nu a fost una izolată. Polițiștii ieșeni au beneficiat de sprijinul colegilor din județele Vaslui și Neamț, într-o colaborare care a dus la destructurarea rapidă a unei posibile rețele de hoți specializați. Andrei TURCU