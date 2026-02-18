Lovitură decisivă pentru Autostrada Unirii: peste 6,9 milioane mp trec în proprietatea statului

Astăzi, Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) marchează un moment istoric în dezvoltarea infrastructurii din Moldova. Prin Decizia de expropriere nr. 20/18.02.2026, imobilele private de pe secțiunea Miercurea Nirajului – Leghin a Autostrăzii A8 Târgu Mureș – Târgu Neamț au fost preluate oficial în proprietatea publică a statului, deschizând calea pentru construcția unuia dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură rutieră din regiune.

Această decizie acoperă o suprafață totală de peste 6,9 milioane metri pătrați, incluzând loturile 1B: Miercurea Nirajului – Sărățeni, 1C: Sărățeni – Joseni, 1D: Joseni – Ditrău, 2A: Ditrău – Grințieș, 2C: Pipirig – Vânători Neamț (Leghin).

Un pas uriaș pentru Moldova și România

„Emitem decizia de expropriere pentru cinci din cele șase loturi ale secțiunii Miercurea Nirajului – Leghin, realizând în avans față de termenele asumate un pas esențial pentru implementarea Autostrăzii A8. Terenul este acum asigurat pentru derularea proiectelor, iar lucrările pot începe fără blocaje”, a spus directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Odată emisă decizia, procedurile legale continuă cu intabularea coridorului autostrăzii, scoaterea terenurilor din fondul forestier, dezmembrarea și pregătirea imobilelor pentru construcție.

Practic, șantierul A8 devine realitate palpabilă în Moldova.

Decizia de expropriere va fi afișată la sediul Consiliilor Locale din localitățile traversate: Mureș: Acățari, Miercurea Nirajului, Bereni, Măgherani, Chibed, Sărățeni, Harghita: Praid, Joseni, Lăzarea, Ditrău, Tulgheș, Neamț: Grințieș, Pipirig, Vânători-Neamț.

De asemenea, aceasta va fi disponibilă și online, pe pagina oficială a CNIR, pentru consultarea publicului larg.

Lotul 2B Grințieș – Pipirig: următoarea frontieră

Pentru lotul 2B Grințieș – Pipirig, decizia de expropriere va fi emisă după consemnarea sumelor aferente despăgubirilor, iar predarea terenului este programată înainte de termenul contractual, mai 2027, odată cu finalizarea proiectării. Aceasta va asigura continuitatea și uniformitatea lucrărilor pe întreaga secțiune.

Această decizie nu este doar un act birocratic, ci un semnal de forță și progres pentru întreaga regiune: terenurile expropriate permit startul imediat al lucrărilor, fără blocaje legale sau administrative. Daniel BACIU