Lovitură dură dată contrabandiștilor, la granița de est

În doar 24 de ore, frontiera din zona Iași a devenit scena unei operațiuni fulger, în urma căreia polițiștii de frontieră au destructurat un nou lanț de aprovizionare al pieței negre. Sub presiunea controalelor intensificate, traficanții au fost prinși în flagrant, iar planurile lor de a inunda piața cu produse accizabile au fost spulberate înainte să prindă contur.

Totul s-a derulat cu o viteză amețitoare în punctele nevralgice ale frontierei – Punctul de Trecere a Frontierei Oancea, Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni și Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – unde echipele mixte formate din polițiști de frontieră și lucrători vamali au declanșat controale țintite, bazate pe informații operative și suspiciuni bine fundamentate.

A rezultat o captură care arată dimensiunea reală a fenomenului: aproximativ 16.000 de țigarete, 160 de litri de vin și alte 16 litri de băuturi alcoolice, toate pregătite să alimenteze rețelele subterane ale economiei gri. Valoarea totală a bunurilor - în jur de 21.000 de lei - este doar vârful icebergului într-un mecanism mult mai amplu, care încearcă constant să ocolească legea.

În spatele acestui transport se aflau cinci bărbați, cetățeni români și ai Republicii Moldova, cu vârste între 28 și 45 de ani. Pentru ei, tentativa de „afacere rapidă” s-a transformat într-un eșec costisitor: sancțiuni usturătoare de 60.000 de lei și confiscarea integrală a mărfii. Practic, au pierdut tot - marfa, banii și, probabil, orice iluzie că pot scăpa neobservați.

Dar miza este mult mai mare decât o simplă captură. Autoritățile transmit un semnal clar: frontiera de est nu mai este un coridor facil pentru contrabandă. Fiecare transport suspect este analizat, fiecare rută este monitorizată, iar fiecare tentativă riscă să fie blocată înainte de a ajunge pe piață. Andrei TURCU