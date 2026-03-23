Lucrările la Casa Pătrată, finalizate

Astăzi, 23 martie 2026, a demarat procesul de recepție a lucrărilor la Palatul Administrativ Iași. Proiectul, derulat de Instituția Prefectului – Județul Iași, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, se bucură de o finanțare nerambursabilă consistentă, asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 5 „Valul Renovării”, și completează fondurile naționale alocate pentru acest obiectiv strategic.

Obiectivul general al proiectului este renovarea și reabilitarea termică a Palatului Administrativ, pentru a asigura un spațiu de lucru sigur, igienic și sănătos, dar și pentru a garanta accesul cetățenilor la servicii publice de calitate.

Procesul de recepție a lucrărilor aduce în prim-plan o comisie complexă, formată din reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Iași, ai Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Generală Logistică, Serviciul Controlul Calității în Construcții, precum și ai proiectantului SC Stood Project SRL și ai executantului SC Katar Conneg SRL. Aceștia vor verifica cu atenție fiecare detaliu: de la capacitățile fizice realizate și conformitatea cu proiectul tehnic, până la respectarea autorizației de construcție și a Cărții Tehnice a Imobilului. Orice abatere sau deficiență va fi identificată și corectată, astfel încât Palatul Administrativ să corespundă celor mai înalte standarde.

Recepția lucrărilor este programată să se finalizeze până pe 27 martie 2026, marcând un moment definitoriu în implementarea acestui proiect de anvergură. Valoarea totală a investiției se ridică la 68.519.461,20 lei, inclusiv TVA, dintre care 28.821.423,96 lei reprezintă valoarea eligibilă din PNRR. Proiectul, care a început la 26 octombrie 2022, are termen de finalizare oficial stabilit pentru 26 iunie 2026, conform contractului de finanțare și actelor adiționale. Carmen DEACONU