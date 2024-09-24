Lumea Dinozaurilor și Monștrii marini: expoziție de animale subacvatice gigant și dinozauri animatronici, în parcul Palas, începând din acest weekend

O parte dintre misterele erei mezozoice pot fi descoperite, în proiectul mixed-use Palas Iași, prin intermediul unei expoziții spectaculoase ce reunește animale marine gigant și dinozauri animatronici. „Călătoria” fascinantă printre Monștrii marini precum Mosasaur, Megalodon, Mososaurus, dar și alții, va putea fi vizitată în perioada 27 septembrie - 10 noiembrie 2024, iar programul este zilnic, în intervalul orar 10.00-20.00. Așa că, ia cu tine pofta de cunoaștere și hai să pătrunzi în lumea celor mai impresionante creaturi ale tuturor timpurilor!

Parcul Palas devine în această toamnă ținutul celor mai prietenoase animale gigant din toate timpurile pentru că, în perioada 27 septembrie – 10 noiembrie, găzduiește expoziția Lumea Dinozaurilor și Monștrii marini. Peste 35 de exponate animatronice printre care: T-Rex, poate cel mai cunoscut dinozaur din istorie, ce a trăit în Cretacic, cu aproximativ 65 milioane de ani în urmă, Mosasaur, un animal marin asemănător unei șopârle uriașe, perfect adaptat pentru a înota în mare precum un șarpe; Megalodon, un rechin ce a dispărut în urmă cu 2,6 milioane de ani și care este considerat unul dintre cei mai mari prădători marini din istoria planetei; Mososaurus, o șopârlă din epoca dinozaurilor care trăia în mare și avea dinți striați, diferiți de cei ai oricăror reptile cunoscute; Plesiosaurus, un dinozaur de dimensiune gigantică ce ar putea fi strămoșul balenelor și delfinilor din prezent, sunt doar câteva exemple. Acestora li se mai adaugă și Diplodocus, cea mai înaltă creatură care a existat vreodată pe Pământ și care se ridică la o înălțime de peste 11 metri echivalentul a două girafe puse una peste cealaltă; Dimetrodon - strămoșul terapsidelor (grupa de animale din care au evoluat mamiferele) se evidențiază prin creasta semicirculară, poziționată deasupra prelungirilor vertebrelor de pe spate așa că o să-l identifici ușor și alte câteva surprize.

Expoziția poate fi vizitată zilnic în perioada, în intervalul orar 10.00 - 20.00, iar taxa de intrare este de 25 de lei. De asemenea, princhindeii cu vârstă mai mică de 3 ani au intrarea liberă, toți copiii care vin în grupuri mai mari de 10 persoane beneficiază de un preț special de 20 lei de persoană, iar însoțitorul are intrare liberă. Acces gratuit au și persoanele cu dizabilități, alături de un însoțitor. Biletele pot fi achiziționate din parcul Palas, zona patinoarului.

Ansamblul Palas este locul ideal pentru iubitorii de istorie, dinozauri și.... distracție!