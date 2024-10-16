Lumina tradiției și umorul clasic. A doua premieră a Operei din Iași

Opera Națională Română din Iași va străluci din nou duminică, o dată cu a doua premieră a anului, un eveniment de neratat pentru iubitorii de muzică și cultură. După succesul răsunător al „Turandot”, de Giacomo Puccini, scena ieșeană aduce în prim-plan două capodopere autohtone: „Făclia de Paști” de Alexandru Zirra și „O noapte furtunoasă” de Paul Constantinescu. Acest spectacol-coupé promite să fie o seară memorabilă, unde tradiția, istoria și umorul se întâlnesc sub lumina reflectoarelor.

La ora 18:30, în impunătoarea Sală Mare a Operei din Iași, cortina se va ridica pentru a dezvălui universul complex al operei „Făclia de Paști”, semnată de Alexandru Zirra. O creație monumentală, bazată pe inspirația profundă din literatura românească, această operă a fost prezentată în premieră concertantă anul trecut, iar acum revine într-o montare scenică integrală sub regia lui Cristi Avram. Zirra, cunoscut pentru contribuția sa uriașă la muzica românească, a lăsat în urmă o moștenire care reverberează și astăzi, în special prin operele sale de o forță emoțională impresionantă. „Făclia de Paști” explorează teme universale precum credința, sacrificiul și renașterea, pe fundalul unor tensiuni sociale și morale specifice culturii românești.

Cariera lui Alexandru Zirra nu este doar una legată de compoziții muzicale, ci și de formarea unor generații întregi de muzicieni. Cu o activitate prodigioasă la Conservatorul din Iași și la Institutul de Muzică și Teatru din Cernăuți, Zirra a pus bazele unor tradiții educaționale solide, care au influențat profund muzica academică românească. Deși „Făclia de Paști” rămâne o operă de referință, alături de titluri precum „Alexandru Lăpușneanu” și „Furtuna”, această premieră marchează un moment de recunoaștere și redescoperire a valorilor naționale, aducând publicului contemporan creațiile care au modelat trecutul artistic al țării.

În completarea serii, comedia muzicală „O noapte furtunoasă” de Paul Constantinescu va aduce un contrast de umor și ironie, inspirată de celebra piesă de teatru a lui Ion Luca Caragiale. Acest moment de respiro comic este o celebrare a spiritului caragialesc, unde peripețiile personajelor din mahalaua bucureșteană se împletesc cu muzica ingenioasă a lui Constantinescu. Această operă comică a fost prezentată pentru prima dată la Iași anul trecut, dar reîntoarcerea ei în program marchează o ocazie de a revedea îndrăgitele personaje într-o lumină nouă, sublinind esența umorului românesc.

Această premieră, prin combinația sa de sacru și comic, tradiție și inovație, îmbracă în mod perfect specificul culturii românești. Publicul din Iași va avea ocazia să se conecteze nu doar la muzica de calitate, ci și la rădăcinile profunde ale literaturii și artei autohtone, oferindu-le o experiență care transcende simpla vizionare a unui spectacol. Va fi o seară care promite să rămână în amintirea spectatorilor prin complexitatea emoțională și bogăția culturală oferită.

