Luna Sculptorilor se încheie cu film, muzică şi dans contemporan

Ediția 2026 a Lunii Sculptorilor Români, cel mai iubit proiect cultural dedicat breslei sculptorilor, organizat de Ateneul Național și Primăria Municipiului Iași, cu sprijinul Uniunii Artiștilor Plastici - Filiala Iași și al mai multor instituții de cultură, se apropie de sfârșit.

În cadrul activităților conexe, la Centrul Internațional de Artă Contemporană - Baia Turcească a avut loc lansarea ediției a II-a a albumului „Ion Irimescu, eseu despre paradigma fidiatică”, al criticului de artă Valentin Ciucă, ambii trecuți la cele veșnice. Cu acest prilej, cunoscutul om de cultură ieșean a fost comemorat de un public alcătuit din pictori, sculptori, scriitori, jurnaliști, prieteni și membri ai familiei. Despre proiectul „Luna Sculptorilor Români” și despre album au vorbit Marius Andrei Mihai, managerul Ateneului Național, Vladlen Babcinețchi, managerul proiectului „Luna Sculptorilor Români”, și Maria Bilașevschi, președinta UAP - Filiala Iași.

Scriitorul Grigore Ilisei a evocat personalitatea marelui artist Ion Irimescu și a criticului Valentin Ciucă. Așa cum a mărturisit celor prezenți, de amândoi a fost foarte apropiat profesional și sufletește. Pictorul Constantin Tofan, vicepreședinte al UAP – Filiala Iași, a evocat momente ale colaborării cu criticul de artă și scriitorul Valentin Ciucă, autor a peste 30 de monografii, albume de artă, cărți de eseuri și de călătorii, om de radio care a condus, vreme de zece ani, Studioul Teritorial Iași. Editorii celei de-a doua ediții a acestui album, Filomena Corbu și Daniel Corbu, au propus organizarea, în cadrul Lunii Sculptorilor Români, și a unui colocviu de critică de artă.

Studioul TVR Iași a prezentat scurte filme de evocare a personalităților comemorate în acest cadru.

„Gongul” final al Lunii Sculptorilor Români va bate sâmbătă, 25 aprilie 2026. La ora 17,00 va avea loc la Palatul Culturii vernisajul expoziţiei MYTHODEA a sculptorului Vladlen Babcineţchi, iar la ora 19:00, la Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească, artişti, organizatori şi pasionaţi ai artei vor asista la o manifestare culturală complexă, în spaţiul expoziţiilor de sculptură. Regizoarea Violeta Gorgos și directorul de imagine Cristian Sbângu, de la TVR Iași, vor oferi publicului filmul documentar „Sculptând timpul”, o sinteză a marelui eveniment găzduit în această primăvară de municipiul Iași. Va fi proiectat și un alt documentar realizat de Alexandru Savin, intitulat „150 Brâncuși”. „Lumina Sufletului” va veni și prin dansul contemporan al balerinilor Georgiana Dumitrescu și Vlad Mărculescu, în timp ce momentele muzicale vor fi asigurate de Emerich Ghercă (violoncel) și Alex Huțanu (saxofon). DJS Don Khayr şi Oamar vor mixa pentru cei prezenţi. Vasile ARHIRE