* în cel mai mare oraș al Moldovei, educația privată a devenit o piață mare, nu un moft * prețurile urcă, oferta se extinde, iar părinții așteaptă rezultate

În Iași, educația privată nu mai concurează doar cu școala de stat, ci și cu ea însăși. Se vede dintr-un detaliu simplu: tarifele nu mai sunt un „preț unic”, ci un sistem de pachete, taxe și suplimente care, în final, duc la o factură lunară mai mare decât cifra din reclama de înscriere. De aici și tensiunea: când o familie ajunge să plătească educație ca pe un abonament premium, nu mai cumpără promisiuni, cumpără livrare măsurabilă.

Tarifele publicate de unități arată cât de strânsă e competiția și cât de repede se urcă nivelul de intrare. La Liceul Teoretic EVISS, oferta educațională indică taxă de școlarizare de 1.600 lei/lună și masa la 30 lei/zi (plus o taxă de înscriere). La Școala Primară Elite, taxa afișată pentru 2025–2026 este 1.500 lei. La Școala Primară FEG Iași, taxa este 1.100 lei (program normal) sau 1.250 lei (program prelungit), iar masa apare separat, la 25 lei/zi (cu opțiuni și pentru prânz și gustare). În zona de „pachet complet”, Lorelay Education afișează pentru școală 2.000 lei la program cu after-school.

La grădinițe, unde decizia e adesea luată „pentru program” și „pentru liniște”, tarifele sunt deja standardizate în zona 1.400–1.800 lei/lună, aproape mereu cu masa și transportul separate. Grădinița Kitty afișează 1.550 lei/lună (program normal) și 1.700 lei/lună (program prelungit). Grădinița Penilla publică 1.400 lei/lună plus 30 lei/zi masa și un transport opțional de 15 lei/zi. Lorelay Education publică pentru grădiniță 1.700 lei/lună (program normal) și 1.800 lei/lună (program prelungit).

Apoi există segmentul „premium”, care schimbă complet scala. Paradis International College publică pentru 2025–2026 taxe anuale de 4.800 euro (preșcolar), 5.400 euro (primar), 5.200 euro (gimnaziu), 4.400 euro (liceu – linia românească) și 10.000 euro (liceu – linia Cambridge). Liceul Teoretic Internațional Spectrum Iași publică pentru grădiniță 3.000 euro/an (program scurt) și 3.300 euro/an (program lung). În segmentul confesional/privat cu structură clară de taxe, Colegiul Richard Wurmbrand Iași indică 13.200 lei/an (program de dimineață) și 19.200 lei/an (dimineață și after-school), iar pentru liceu apare 15.600 lei/an.

În paralel, apar oferte care vând explicit și ce intră în preț. Liceul Teoretic Varlaam Mitropolitul Iași publică pentru liceu o taxă anuală de 22.200 lei/an și masa la 31 lei/zi, iar pentru ciclul primar apare un nivel și mai ridicat, 31.200 lei pentru programul 8:00–16:00, cu promisiuni explicite: manuale incluse, opționale până aproape de finalul programului, „21 de copii într-o clasă” și 4 săptămâni de școală de vară. Asta e și miza: când oferta e scumpă, nu mai e suficient să spui „oferim mult”; trebuie să poți arăta, negru pe alb, ce intră și ce nu intră.

De ce cresc prețurile?

În realitate, cresc din trei direcții simultan: costurile cu personalul (și bătălia pentru profesori buni), costurile de operare (clădiri, dotări, securitate, transport, mâncare) și, cel mai important, aranjarea educației în servicii conexe. Piața nu mai vinde doar ore la clasă; vinde program lung, comunicare, consiliere, cluburi, rapoarte, siguranță, evenimente, comunitate. Și fiecare strat adaugă cost, chiar dacă nu apare în prima propoziție din oferta de înscriere.

Aici se produce ruptura clasică dintre „ce se promite” și „ce se livrează”. În broșuri, aproape toți promit clase mici, atenție individuală și progres rapid. În realitate, diferențele apar în lucruri plictisitoare, dar decisive: câți copii sunt garantat într-o clasă (în contract, nu în postare), câte ore reale sunt de limbi străine pe săptămână și cine le predă, cât de stabil e corpul profesoral (fluctuația spune, de obicei, mai mult decât orice slogan), cât costă de fapt luna completă după ce adaugi masa și activitățile, ce se întâmplă când copilul rămâne în urmă și dacă sprijinul remedial e inclus sau devine „extra” pe bani.

Piața educației private din Iași a intrat, pe scurt, într-o etapă matură: competiție pe preț, competiție pe ofertă și, din ce în ce mai mult, competiție pe dovezi. În 2026, „promitem mult” nu mai ajunge. Părinții vor să audă altceva: cât costă și ce rezultate vor avea copiii.

Dan DIMA