Mașină de 38.000 de euro furată, oprită la frontieră

Polițiștii de frontieră din Iași au dat lovitura într-un scenariu parcă desprins din filmele de acțiune: autoturism de lux furat din Italia și motocicletă furată din Franța au fost descoperite și indisponibilizate înainte ca hoții să ajungă să le scoată ilegal din țară.

Pe 4 aprilie, în jurul orei 22:00, un bărbat de 24 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, domiciliat în Olanda, s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, conducând un autoturism înmatriculat recent în Polonia.

Suspiciunile polițiștilor s-au dovedit a fi mai mult decât întemeiate: verificările suplimentare au arătat că mașina, fabricată în 2025, figura ca fiind bun căutat pentru confiscare în Italia.

Tânărul a susținut că a cumpărat autoturismul de la un cetățean polonez, fără să știe că este furat. Cu toate acestea, pentru tăinuire, polițiștii au disponibilizat mașina, evaluată la 38.000 de euro, pentru continuarea cercetărilor.

Un caz similar s-a petrecut pe 5 aprilie, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, când polițiștii au descoperit o motocicletă furată din Franța, transportată pe o semiremorcă de către un bărbat de 34 de ani din Republica Moldova.

Polițiștii au verificat suspiciunile și au constatat că vehiculul figura ca bun căutat pentru confiscare. Și în acest caz, cercetările au fost demarate pentru tăinuire, iar motocicleta, evaluată la 30.000 de lei, a fost indisponibilizată.

În ambele cazuri, ancheta continuă, iar bunurile au fost indisponibilizate pentru a fi restituită proprietarilor de drept și pentru a fi clarificate toate aspectele legale. Andrei TURCU