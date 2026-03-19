Mașină de lux furată din Occident, oprită la granița de est

Scene tensionate la granița de est a României, acolo unde polițiștii de frontieră au dat peste un caz care pare desprins dintr-un film cu infractori internaționali. Un autoturism în valoare de aproximativ 200.000 de lei, dat dispărut în Austria, a fost descoperit și reținut în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, chiar înainte de a părăsi teritoriul României.

Totul s-a întâmplat pe 18 martie, în jurul orei 17, când un bărbat de 50 de ani, cetățean din Republica Moldova, s-a prezentat la controlul de frontieră la volanul unei mașini înmatriculate în Italia. Nimic nu părea suspect la prima vedere. Însă experiența polițiștilor de frontieră a schimbat rapid cursul evenimentelor.

O simplă verificare suplimentară, făcută pe baza unor suspiciuni legate de situația juridică a autoturismului, a scos la iveală adevărul șocant: mașina figura în bazele de date internaționale ca fiind bun căutat pentru confiscare, semnalarea fiind introdusă de autoritățile din Austria.

În acel moment, drumul spre graniță s-a transformat într-un blocaj total pentru șofer.

Bărbatul a oferit o versiune care ridică și mai multe semne de întrebare. Acesta a declarat că a preluat autoturismul la rugămintea unei cunoștințe – un cetățean italian – dintr-o parcare din apropierea punctului de frontieră și urma să îl transporte în Republica Moldova pentru reparații.

Mai mult, el susține că nu avea nicio idee că mașina ar fi furată sau implicată într-un litigiu. O poveste familiară în astfel de cazuri, dar care va trebui verificată în detaliu de anchetatori.

În urma descoperirii, polițiștii de frontieră au luat măsuri imediate: autoturismul a fost indisponibilizat, iar pe numele șoferului au fost demarate cercetări pentru tăinuire.

Valoarea considerabilă a mașinii și traseul suspect indică posibilitatea unei rețele mai largi, specializate în furturi auto și transportul vehiculelor peste granițe, profitând de rute est-europene.

Cazul de la Albița nu este unul izolat. În ultimii ani, punctele de frontieră din estul țării au devenit veritabile filtre pentru autoturisme furate din Occident, care încearcă să ajungă în spații unde trasabilitatea este mai dificilă. Adrian TURCU