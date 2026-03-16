Mașini de peste 230.000 de lei, căutate de autorități, oprite la frontieră

Descoperire importantă la granița României! Polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, aflat în zona Iași, au depistat două autoturisme căutate de autorități internaționale, cu o valoare totală de peste 230.000 de lei. Vehiculele au fost indisponibilizate, iar în cauză au fost deschise anchete penale.

Primul incident a avut loc pe 14 martie, în jurul orei 11:30. La controlul de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni s-a prezentat un bărbat de 32 de ani, cetățean român, aflat la volanul unui autoturism fabricat în anul 2019.

În timpul verificărilor de rutină, polițiștii de frontieră au avut suspiciuni cu privire la situația juridică a vehiculului. După controale suplimentare în bazele de date internaționale, aceștia au descoperit că autoturismul figura ca bun căutat pentru confiscare, semnalarea fiind introdusă de autoritățile din Spania.

Un al doilea caz a fost descoperit pe 15 martie, în jurul orei 17:00, tot în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni.

De această dată, la control s-a prezentat un tânăr de 21 de ani, cetățean al Republica Moldova, care conducea un autoturism fabricat în 2023, cu plăcuțe de înmatriculare din Polonia. În documente, proprietarul mașinii figura o companie poloneză.

Verificările polițiștilor au scos la iveală mai multe nereguli: certificatul de înmatriculare al vehiculului figura ca bun căutat pentru confiscare încă din 13 martie, iar șoferul folosea o altă cheie decât cea originală a autoturismului.

Polițiștii de frontieră din cadrul Poliția de Frontieră Română, prin Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, au deschis dosare penale în ambele cazuri pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire.

Cele două autoturisme, evaluate la aproximativ 237.500 de lei, au fost indisponibilizate și rămân în custodia autorităților până la finalizarea cercetărilor. Andrei TURCU