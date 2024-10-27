Magia cuvântului. Copiii descoperă puterea creativității și curajul de a vorbi în public

Într-o lume digitalizată și grăbită, unde comunicarea autentică devine tot mai rară, scrierea creativă și arta vorbirii în public reușesc să trezească în copii acea bucurie de a se exprima liber și cu impact. La festivaluri de anvergură cum este FILIT, unde tineri din toate colțurile orașului și din diferite școli se întâlnesc pentru a învăța de la cei mai talentați autori, scriitori și povestitori, copiii descoperă puterea cuvântului. FILIT a organizat și în acest an ateliere speciale la Casa FILIT și Vila Sonet, unde creativitatea și încrederea copiilor sunt dezvoltate prin activități care îmbină jocul cu învățarea.

Scrierea creativă este mai mult decât o simplă activitate de clasă. În fiecare rând scris, copilul are libertatea de a-și exprima personalitatea și de a crea lumi noi. O poveste bine conturată transformă orice discurs, orice mesaj, în ceva vibrant, care captează atenția și inspiră. La atelierele de la Casa FILIT, participanții au descoperit, sub îndrumarea scriitorilor și a invitaților, cum să-și organizeze ideile, să construiască personaje captivante și să-și dezvolte propria voce creativă. Astfel, fiecare copil învață să scrie povești cu sens, care prind viață și transmit emoție.

Vorbitul în public este o artă ce le oferă copiilor curajul de a se face auziți. Exersarea acestei abilități în cadrul atelierelor de la Vila Sonet le-a permis să treacă peste teama de a vorbi în fața altora și le insuflă încrederea de a se prezenta cu naturalețe și siguranță. Prin exerciții practice, jocuri de rol și mici discursuri, copiii dobândesc curajul de a-și exprima ideile și de a capta atenția publicului. Ei descoperă că fiecare cuvânt poate aduce valoare, că emoțiile pot fi gestionate și că mesajele lor pot avea un impact profund. La atelierul de astăzi au participat copii de la Liceul „Varlaam Mitropolitul", școlile „Gheorghe Brătianu", „Ionel Teodoreanu", „Otilia Cazimir", „Titu Maiorescu", „Liceul „Wurmbrand", dar și copii care nu studiază în Iași. Ingrid și Carina învață la Liceul „Stanislas" din Nisa, iar Hugo și sora lui, la Luxemburg.

✨ Rezultatul? Veți vedea copiii voștri devenind din ce în ce mai siguri pe ideile lor, cu o mai bună capacitate de a organiza gândurile și de a construi mesaje clare și interesante. Fiecare lecție aduce o doză de curaj, un strop de creativitate și multe zâmbete – ingredientele perfecte pentru ca fiecare copil să devină stăpânul cuvântului și să-și descopere propriul stil de a comunica.

Scrierea creativă și public speaking-ul deschid porțile către o lume în care copiii noștri pot visa, pot exprima și pot schimba. La FILIT, în mijlocul cuvintelor, în spațiile inspirate de la Casa FILIT și Vila Sonet, fiecare copil învață că are ceva unic de spus și că magia începe chiar de la primele lor cuvinte așternute pe hârtie sau rostite în fața unui public. Micii scriitori de la Clubul de jurnalism și public speaking și invitații lor au realizat un ziar foarte atractiv și au scris povești cum altele nu sunt. La final, au primit daruri constând în cărți oferite din partea unui partener al FILIT.

Maura ANGHEL