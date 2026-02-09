Mai multe puncte gospodărești din Iași, distruse de doi tineri

Patru puncte gospodărești din Iași au fost distruse de doi tineri. Incidentul a avut loc în cartierul Tătărași, unde doi bărbați au vandalizat pubelele amplasate de Salubris SA și au pus în pericol curățenia, siguranța și sănătatea publică.

Concret, cei doi tineri au reușit să deschidă punctele gospodărești, au scos pubelele și au împrăștiat deșeurile pe domeniul public, în fața acestora. Astfel, gunoaiele au fost înșirate pe trotuar, în timp ce pubelele au fost trântite și avariate. Bărbații au fost surprinși de camerele de supraveghere instalate în zonă, iar imaginile au fost trimise Poliției Locale. „Din primele informații, cei doi ar fi căutat PET-uri, însă modul de acțiune a dus la distrugerea completă a celor patru puncte gospodărești, creând un focar de mizerie și un disconfort major pentru locuitorii din zonă. Cei doi tineri au fost surprinși de camerele de supraveghere, iar imaginile au fost transmise către Poliția Locală a Municipiului Iași, care va lua măsurile legale ce se impun. Salubris SA Iași condamnă ferm astfel de fapte și reamintește că punctele gospodărești sunt bunuri publice, realizate din fonduri care aparțin comunității. Distrugerea lor înseamnă costuri suplimentare suportate de toți ieșenii. Facem apel la cetățeni să sesizeze orice act de vandalism și să ne ajute să păstrăm orașul curat și sigur”, au transmis reprezentanții Salubris SA.

Echipele Salubris au intervenit și au remediat problema

În cursul dimineții de luni, 9 februarie 2026, echipele Salubris SA s-au deplasat în Tărărași pentru a remedia problema cauzată de cei doi tineri ieșeni. „S-a făcut curățenie în urma celor doi tineri care au distrus patru puncte gospodărești. La primele ore ale dimineții, echipele din teren au strâns toate deșeurile menajere împrăștiate și au așezat pubelele la locul lor”, a mai transmis compania de salubritate din Iași.

În ultima perioadă, mai multe puncte gospodărești din Iași au fost incendiate de către cetățeni, în mod intenționat sau accidental. În aceste condiții, conducerea Salubris SA trage un semnal de alarmă și îi îndeamnă pe ieșeni să fie mult mai atenți atunci când aruncă deșeurile în pubele. Cristian ANDREI