MAI reduce personalul prefecturilor. La Iași, schema scade la 39 de posturi

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat oficial declanșarea procedurilor de redimensionare a schemelor de personal la toate prefecturile din România, în aplicarea prevederilor din OUG nr. 7/2026. Actul normativ prevede reducerea cu 25% a numărului total de posturi pentru instituțiile prefectului, cu excepția serviciilor publice comunitare de pașapoarte și a celor pentru permise și înmatriculări.

Pentru punerea în aplicare a măsurii, MAI a emis Ordinul nr. II/496 din 6 martie 2026, prin care sunt stabilite noile plafoane maxime de personal pentru fiecare prefectură. Ministerul arată că distribuția posturilor a fost făcută în funcție de mai multe criterii: volumul actelor administrative verificate pentru controlul de legalitate, numărul UAT-urilor din județ, dosarele aflate pe rolul instanțelor, populația, nivelul de dezvoltare și particularitățile teritoriale.

În noua formulă, Instituția Prefectului Iași va avea 39 de posturi. Același număr este prevăzut pentru Cluj, Constanța și Timiș, în timp ce Bucureștiul rămâne la un plafon superior, de 45 de posturi. La polul opus, unele județe vor funcționa cu 33 sau 34 de posturi.

Anunțul MAI ridică, firesc, întrebarea dacă această redimensionare înseamnă concedieri. Oficial, ministerul vorbește despre reorganizare și despre stabilirea unui număr maxim de posturi, nu despre o concediere colectivă anunțată în bloc. Totuși, reducerea legală a schemelor de personal poate conduce, în practică, la desființarea unor posturi și la măsuri administrative de restructurare, în funcție de cum va fi aplicată reorganizarea în fiecare prefectură.

Calendarul este deja fixat prin ordonanță: procedura de reorganizare a instituțiilor prefectului trebuie finalizată până la 1 iulie 2026. Până atunci, fiecare prefectură va trebui să își reașeze structura internă în limitele impuse de noul ordin al ministerului. Dan DIMA