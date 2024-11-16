Majorat cu final tragic: un tânăr de 18 ani a fost ucis, după mai multe glume cu un alt băiat

Un tânăr de 18 ani a murit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a fost înjunghiat în zona toracică de un alt tânăr cu care a avut o altercaţie. Scandalul a izbucnit la o petrecere de majorat organizată într-o pensiune din apropierea oraşului Siret. Victima, în stare gravă, fost dusă la spital, fără a putea fi salvată.

Incidentul a fost anunţat la Poliţie sâmbătă dimineaţă, puţin după ora 3. „În această dimineaţă, in jurul orei 03:15, Poliţia Oraşului Siret a fost sesizată cu privire la o agresiune petrecută la o pensiune din proximitatea oraşului Siret. Din primele verificări, s-a constatat că la pensiunea respectivă s-a organizat o petrecere privată la care au participat mai mulţi tineri. La un moment dat, între doi tineri a avut loc un conflict spontan, unul dintre aceştia lovindu-l pe celălalt cu un obiect ascuţit-înţepător în zona toracică”, transmite Poliţia judeţeană Suceava

Surse judiciare au precizat că incidentul a avut loc la un majorat, doi tineri de 18 ani, care se cunoşteau, ambii invitaţi la petrecere, luându-se la ceartă din cauza unor glume şi pe fondul consumului de alcool.

Tânărul înjunghiat a fost dus de urgenţă la spital, însă medicii nu l-au putut salva.

Agresorul a fost dus la audieri

„Cauza a fost preluată conform competenţei de cercetare şi soluţionare de către procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, urmând a fi dispuse măsuri procesuale conforme”; precizează oficialii Poliţiei.