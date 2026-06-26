Mamă și concubin militar, arestați după ce un bebeluș de doar patru luni ar fi fost bătut și strangulat

* Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași a anunțat că, în data de 24 iunie 2026, procurorul militar a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celor doi inculpați

Un caz de o cruzime greu de imaginat zguduie județul Vrancea. O femeie și concubinul său, militar activ, au fost arestați preventiv după ce procurorii militari îi acuză că au fost implicați într-o tentativă de omor asupra unui bebeluș de numai patru luni.

A spus în mod explicit că vrea să-l omoare

Potrivit anchetatorilor, copilul ar fi fost agresat chiar de propria mamă, în timp ce militarul ar fi asistat fără să intervină, deși aceasta ar fi spus în mod explicit că vrea să-l omoare.

Femeia, identificată prin inițialele L.C.R., este acuzată de tentativă la infracțiunea de omor calificat în condiții de violență în familie, iar concubinul său, soldat într-o unitate militară din județul Vrancea, este cercetat pentru complicitate la aceeași infracțiune.

Potrivit procurorilor, scenele șocante s-ar fi petrecut în noaptea de 23 spre 24 iunie, în jurul orei 23:00, în locuința celor doi.

Anchetatorii susțin că femeia și-ar fi lovit în repetate rânduri copilul de doar patru luni cu palma peste față și l-ar fi strâns de mai multe ori de gât, acționând cu intenția de a-i provoca moartea.

În același timp, militarul, aflat în locuință, ar fi asistat la întreaga scenă fără să intervină pentru a salva copilul.

Mai mult, procurorii afirmă că acesta ar fi auzit-o pe femeie spunând că intenționează să-l omoare pe bebeluș, însă, cu toate acestea, nu ar fi încercat să îl ia din brațele acesteia și nici să oprească agresiunea.

Cei doi inculpați, arestați pentru o perioadă de 30 de zile

În ordonanța procurorului se arată că această atitudine pasivă ar fi încurajat-o pe femeie să continue actele de violență cu o intensitate și mai mare.

Imediat după punerea în mișcare a acțiunii penale, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, iar procurorii militari au solicitat arestarea lor preventivă.

Pe 25 iunie 2026, Tribunalul Bacău – Secția Penală a admis propunerea formulată de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași și a dispus arestarea preventivă a celor doi inculpați pentru o perioadă de 30 de zile.

Ancheta este în plină desfășurare, iar procurorii continuă administrarea probelor pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-au produs faptele.

Reprezentanții Parchetului Militar subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale și dispunerea măsurilor preventive reprezintă etape procesuale prevăzute de Codul de procedură penală și nu înlătură prezumția de nevinovăție, de care beneficiază orice persoană cercetată până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Andrei TURCU