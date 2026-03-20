Mamele nu scapă încă de CASS: taxa de 10% pe indemnizația de creștere copil rămâne și în aprilie

În ultimele săptămâni, pentru multe mame a apărut speranța că statul va renunța la reținerea de 10% din indemnizația de creștere copil. Tema a fost intens discutată politic, iar PSD a inclus-o printre măsurile sociale pe care le-a promovat în negocierile privind bugetul și sprijinul pentru categoriile vulnerabile. Parlamentarii partidului au depus chiar amendamente la proiectul bugetului de stat pe 2026, iar printre acestea s-a aflat și eliminarea CASS pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului.

Numai că ședința coaliției din 19 martie a adus o clarificare esențială. Sorin Grindeanu a anunțat că amendamentul privind eliminarea CASS pentru anumite categorii, inclusiv mamele, va fi retras din proiectul de buget și promovat separat, ca proiect de lege în Parlament. Asta înseamnă că măsura nu produce efecte imediate și nu schimbă nimic, deocamdată, în sumele încasate de beneficiare în lunile următoare.

Cu alte cuvinte, răspunsul la întrebarea pe care și-o pun multe familii este simplu: da, mamele plătesc în continuare 10% CASS din indemnizația de creștere copil și în aprilie. Până când o nouă lege va fi adoptată, promulgată și va intra efectiv în vigoare, reținerea rămâne aplicabilă. Platforma oficială a Ministerului Muncii privind beneficiile familiale arată clar că, începând cu luna august 2025, din dreptul stabilit pentru indemnizația de creștere copil se reține 10% contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Schimbarea a intrat în viața familiilor de anul trecut și a redus direct venitul net primit de părinții aflați în concediu de creștere copil. Pentru multe mame, impactul nu este deloc minor. Indemnizația este deja sub nivelul venitului salarial anterior, iar orice reținere lunară se simte imediat într-o perioadă în care cheltuielile cresc: hrană, scutece, consultații, analize, tratamente, produse de igienă, utilități. Tocmai de aceea, subiectul a devenit rapid unul sensibil social și electoral.

Confuzia a apărut din diferența dintre mesajul politic și efectul legislativ concret. În discursul public, „Pachetul de Solidaritate” a fost prezentat drept o victorie pentru persoanele vulnerabile. În realitate, în cazul mamelor, eliminarea CASS nu a fost prinsă acum în mecanismul bugetar care să o facă aplicabilă imediat. Există o intenție politică declarată și o promisiune că lupta parlamentară va continua, dar nu există încă o schimbare care să se vadă, în mod real, în banii încasați luna viitoare.

Asta înseamnă și că ideea potrivit căreia mamele „își primesc banii înapoi” nu are, la acest moment, o bază clară în legislația aplicabilă. Nu a fost anunțat oficial un mecanism de restituire automată a sumelor deja reținute, iar tot ce există în acest moment este angajamentul politic potrivit căruia măsura va fi urmărită mai departe în Parlament. Până la transformarea promisiunii în lege, contribuția de 10% rămâne în vigoare. Clara DIMA