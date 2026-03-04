Mănăstirea Cetățuia, de la zborul lui Aurel Vlaicu la „geamănul digital” creat de drone

* cea mai spectaculoasă mănăstire-cetate a Iașului trece printr-un proces istoric de restaurare și scanare tehnologică * în timp ce imaginea sacrului ajunge în online prin filmări aeriene, arhitecții folosesc fotogrammetria pentru a conserva monumentul * este o continuare simbolică a drumului început în 1911, când Aurel Vlaicu survola pentru prima dată colina Cetățuia

Deasupra zidurilor groase de piatră ale Mănăstirii Cetățuia, liniștea seculară este întreruptă astăzi de un sunet tehnologic: zumzetul dronelor. Nu este o simplă curiozitate, ci un demers integrat în care religia, istoria și tehnologia de vârf colaborează pentru a salva patrimoniul Moldovei.

Dronele în slujba restaurării

Mănăstirea Cetățuia nu mai este doar un loc de rugăciune, ci un șantier tehnologic de precizie. Restaurarea și consolidarea ansamblului intră într-o intervenție amplă, cu o valoare publică de 17,7 milioane lei (fără TVA) și cu un termen de execuție de maximum 36 de luni (aproximativ 3 ani) după începerea efectivă a lucrărilor.

Proiectul are și o bornă administrativă clară: Autorizația de construire nr. 659, emisă de Primăria Municipiului Iași la 13 noiembrie 2020, pentru „restaurarea, consolidarea și integrarea turistică” a ansamblului. Lucrările sunt realizate prin Compania Națională de Investiții (CNI), cu finanțare de la bugetul de stat.

Intervenția nu vizează o singură clădire, ci ansamblul în ansamblu: în documentările publice despre proiect este descrisă restaurarea a 7 obiective ale Cetățuiei (biserica, sala gotică, casa domnească, corpul de chilii, turnul clopotniță, zidul de incintă și baia domnească).

Contractul de proiectare și execuție este menționat ca fiind semnat în august 2023 (CNI), iar executantul este o asociere de firme din care sunt amintite Mădbeton, Grad Building și Abral Art Product.

Proiectul masiv de restaurare și consolidare aprobat recent a impus utilizarea dronelor pentru realizarea releveelor digitale. Spre deosebire de metodele clasice, fotogrammetria aeriană a permis crearea unui „geamăn digital” al întregului ansamblu. Arhitecții și inginerii folosesc aceste date pentru a analiza fisurile invizibile de la sol, starea acoperișurilor și a turnului-clopotniță. Această „radiografie” aeriană este esențială pentru monumentul-cetate, a cărui structură defensivă complexă poate fi înțeleasă pe deplin doar de la înălțime.

De la Aurel Vlaicu la Doxologia: 115 ani de istorie a zborului

Există o legătură simbolică fascinantă care ancorează acest demers în istoria națională. În 1911, aviatorul Aurel Vlaicu scria istorie zburând cu aparatul său deasupra Iașului, având dealul Cetățuia ca punct central de reper. Astăzi, „tradiția zborului” deasupra mănăstirii continuă prin dronele departamentului media al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Dacă pentru Vlaicu zborul era o demonstrație de curaj, pentru echipa media a Mitropoliei acesta este un instrument de misiune digitală. Imaginile aeriene capturate constant nu sunt doar materiale de promovare, ci devin parte dintr-o arhivă digitală vie, oferind credincioșilor o perspectivă pe care, în trecut, doar pictorii de fresce o puteau bănui: „privirea îngerilor” asupra altarului sub cerul liber.

„Pelerinajul digital” nu este doar estetică, ci și strategică. Analizele de trafic arată că tururile virtuale și clipurile filmate cu drona cresc interesul pentru turismul religios cu peste 40%. Prin instrumente de monitorizare precum Microsoft Clarity, administratorii de patrimoniu observă cum utilizatorii interacționează cu aceste hărți digitale: oamenii zăbovesc asupra detaliilor de pe turnul-clopotniță sau explorează geometria zidurilor de incintă. Această „digitalizare a sacrului” transformă un monument istoric de clasa A într-o experiență interactivă, accesibilă oricui, oriunde în lume.

Viitorul este o scanare 3D

Mănăstirea Cetățuia demonstrează că tehnologia nu exclude spiritualitatea, ci o conservă. Prin integrarea dronelor în procesul de restaurare și promovare, sacrul primește o nouă viață în spațiul digital. De la zborul pionier al lui Vlaicu la scanările LiDAR de astăzi, Cetățuia rămâne un far al identității ieșene, acum protejat nu doar de ziduri de piatră, ci și de straturi de date digitale care vor asigura dăinuirea sa pentru generațiile viitoare.