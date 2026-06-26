România a înregistrat, în 2025, cel mai scăzut nivel al prețurilor din Uniunea Europeană la grupa „Alimente și băuturi nealcoolice”. Potrivit datelor INS, bazate pe calculele Eurostat, prețurile din România se situează la 80% din media UE, ceea ce plasează țara noastră înaintea Slovaciei, Poloniei și Cehiei.

La nivelul consumului final al gospodăriilor, România rămâne printre cele mai ieftine state membre, cu prețuri cu 35% sub media Uniunii Europene. Doar Bulgaria se află mai jos, cu un nivel al prețurilor cu 37% sub media UE.

Cifrele arată o Românie ieftină în comparație cu restul Europei. Dar pentru consumatorii din Iași, comparația cu Luxemburg, Danemarca sau Irlanda nu schimbă prea mult realitatea de la raft. Oamenii nu își calculează viața în procente față de media UE, ci în bani rămași după cumpărăturile de zi cu zi.

„Nu mi se pare ieftin când ajung la casă”

În piețele și supermarketurile din Iași, reacțiile sunt mai degrabă prudente. O pensionară spune că nu simte România ca fiind cea mai ieftină țară din UE atunci când cumpără pâine, lapte, ouă, legume și carne.

„Poate că față de alte țări e mai ieftin, dar pentru pensia mea nu e ieftin deloc. Mă uit la fiecare preț și iau mai puțin decât înainte”, spune femeia.

Un alt ieșean, angajat în sectorul privat, vede diferența dintre statistică și viața de zi cu zi. „Dacă mergi în Germania sau Franța, poate vezi că la ei sunt mai scumpe unele produse. Dar și salariile sunt altele. La noi, problema nu este doar prețul, ci cât câștigi”, spune acesta.

Pentru o familie cu doi copii, coșul săptămânal rămâne una dintre cele mai mari presiuni ale bugetului. „Cumpărăm aceleași lucruri, dar mai atent. Ne uităm la reduceri, luăm branduri mai ieftine, renunțăm la ce nu e urgent. Nu pot spune că mâncarea e ieftină, chiar dacă așa apare în statistici”, spune o ieșeancă.

De ce nu se simt prețurile mici în buzunar

Explicația este simplă: prețurile pot fi mici față de media Uniunii Europene, dar veniturile românilor rămân sub nivelul european. România și Croația au un PIB pe locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare, de 78% din media UE, fiind urmate de Ungaria, cu 76%.

Asta înseamnă că România poate fi ieftină pentru un turist străin sau pentru un român care compară prețurile cu cele din Vest, dar nu neapărat pentru o familie care trăiește din salarii locale. În Iași, unde diferențele de venit sunt mari între domenii, percepția asupra prețurilor variază puternic.

Pentru un angajat din IT, medicină, administrație sau învățământ superior, coșul alimentar poate fi suportabil. Pentru pensionari, familii cu venituri mici, părinți singuri sau lucrători plătiți aproape de salariul minim, aceeași listă de cumpărături poate deveni o problemă lunară.

România, ieftină și la recreere, sport și cultură

Datele INS mai arată că România are cel mai scăzut nivel al prețurilor din UE și la categoria „Recreere, sport și cultură”, la 63% din media europeană. Bulgaria urmează cu 66%.

Pentru Iași, un oraș cu universități, teatre, filarmonică, operă, festivaluri și muzee, această informație poate fi un avantaj. Cultura și activitățile de timp liber rămân mai accesibile decât în multe capitale europene. Totuși, accesibil nu înseamnă automat frecventat. Când bugetul familiei este apăsat de alimente, utilități și rate, ieșirile culturale ajung adesea pe locul doi.

„Mi-ar plăcea să merg mai des la spectacole, dar prima dată mă uit la bani pentru mâncare și facturi. Cultura vine după”, spune o ieșeancă.

Statistica europeană și realitatea de la raft

Eurostat compară prețurile între țări folosind un coș comun de bunuri și servicii, reprezentativ pentru modelele de consum. Aceste date sunt importante pentru a vedea unde se află România în raport cu restul Uniunii Europene. Dar pentru populație, clasamentul nu este suficient.

O țară poate fi ieftină în statistici și, în același timp, scumpă pentru oamenii care trăiesc acolo. Totul depinde de venituri, inflație, costuri fixe, chirii, rate, facturi și obiceiuri de consum.

În cazul României, concluzia este dublă. Da, mâncarea este cea mai ieftină din Uniunea Europeană, raportat la media UE. Dar pentru mulți ieșeni, coșul zilnic rămâne o cheltuială calculată atent, iar fiecare majorare de preț se simte imediat.

Pentru cititorii din Iași, știrea nu este doar despre locul României într-un clasament european. Este despre întrebarea pe care și-o pun tot mai mulți oameni când ajung la casă: dacă suntem cei mai ieftini din UE, de ce cumpărăturile par tot mai greu de dus? Dan DIMA