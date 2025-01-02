Mara-Ştefania, primul copil născut la Iași, în acest an!

* fetiţa ar fi trebuit să se nască de Crăciun, dar barza a întârziat puţin * „Nu cred că poate fi un dar mai mare ca acesta”, a spus Irina Luchian, mama fetiței * În noaptea de Revelion, la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna” au fost născuţi şapte copii * La Maternitatea „Cuza Vodă”, barza a venit spre amiaza zilei de 1 ianuarie 2025, cu doi băieţi

Pentru şapte familii din Iaşi, noaptea dintre ani va avea de acum încolo o însemnătate aparte. La Maternitatea „Elena Doamna”, barza a adus șapte copii. Şase dintre cele şapte femei care au născut în noaptea de Revelion sunt deja mămici.

Primul născut este o fetiţă, Mara-Ştefania. Mama ei, Irina, spune că fetiţa ar fi trebuit să se nască de Crăciun, dar barza a întârziat puţin. „Este primul meu copil. Travaliul a fost foarte scurt. Am născut repede, fără complicaţii. Am avut o zi bună, am avut norocul să fiu asistată de o echipă medicală bună. Bănuiesc că tot personalul este aşa. Eu mă simt foarte bine după naştere. Sincer, mă aşteptam să fie mai greu. Copilaşul e dorit de mult, dar a venit când a venit. Nu cred că poate fi un dar mai mare ca acesta”, a spus Irina Luchian, mama Marei-Ştefania.

În noaptea de Revelion, la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna” au fost născuţi şapte copii. „Garda de la Elena Doamna, aş putea spune, a fost plină de copii. Sunt patru băieţi şi trei fete care au fost născuţi în Noaptea de Revelion. Cinci dintre ei au fost născuţi cu puţin înainte de ora 12 noaptea, doi, în noul an. Mămicile se simt bine. Starea lor este bună, la fel şi nou-născuţii, şi sunt în recuperare”, a spus dr Andra Pascal.

La Maternitatea „Cuza Vodă” barza a venit spre amiaza zilei de 1 ianuarie 2025. Primii doi născuţi sunt băieţi. Ei au fost aduşi pe lume în jurul orei 11. Unul dintre ei are 3.330 grame, celălalt are 2.980 grame, scorul APGAR fiind 8. „Cei doi sunt în curs de acomodare. Unul este născut natural, celălalt prin operaţie cezariană”, ne-a spus dr Carmen Raţ. Laura RADU



