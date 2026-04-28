* caiete de schițe, creioane, pixuri, tablete grafice și multă curiozitate se vor aduna, timp de 12 ore, într-un spațiu dedicat celor care vor să deseneze fără presiunea unui concurs * evenimentul este deschis atât celor cu experiență, cât și celor care abia își caută curajul de a-și arăta creativitatea

Iașul are, pe 9 mai 2026, propriul maraton de desene. Desenaton revine după o pauză lungă, provocată de pandemie, și îi aduce la aceeași masă pe cei care desenează constant, pe cei care abia încep și pe cei care au păstrat caiete de schițe pe care nu au avut curaj să le arate nimănui.

Evenimentul va avea loc la cafeneaua „Negru Zi”, între orele 9.00 și 21.00. Desenaton ajunge la ediția a patra, după trei ediții organizate la Iași între 2018 și 2019. „Pandemia a omorât a patra ediție, care trebuia să aibă loc în martie 2020. De atunci am tot căutat spațiu, fiindcă cel anterior nu mai există”, a spus artistul plastic Adrian Serghie, inițiatorul maratonului.

Cine poate participa la maratonul de desene

Desenaton nu este un concurs și nu presupune participarea obligatorie pe toată durata celor 12 ore. Cei care vin pot sta cât doresc, pot lua pauze și pot lucra în propriul ritm. „Lumea mă întreabă dacă trebuie să stea neapărat 12 ore. Nu este obligatoriu. Stai cât poți, cât reziști”, a explicat artistul ieșean. Participanții își pot aduce caiete de schițe, foi, creioane, pixuri, tabletă sau laptop.Evenimentul este deschis adulților și tinerilor de minimum 12 ani. Minorii trebuie aduși și luați de părinți, întrucât organizatorii nu asigură supraveghere specială pentru copii.

Un eveniment pentru începători, profesioniști și pasionați de desen

Miza Desenaton nu este performanța, ci întâlnirea. Participanții pot face schimb de idei, pot primi sfaturi, pot arăta caietele de schițe și pot descoperi alți oameni care au aceeași pasiune.

„Oricine este invitat. Vom face schimb de idei, vom da sfaturi între noi, ne vom ajuta, vom încerca să legăm prietenii”, a spus Adrian Serghie.

Ilustratorul ieșean este cunoscut pentru proiecte precum „Expresii românești ilustrate” și „Desene după fotografia ta”, multe dintre lucrările sale fiind realizate pe hârtie, în tuș sau în tehnici tradiționale. Într-o perioadă în care imaginea digitală și inteligența artificială schimbă rapid lumea vizuală, Desenaton readuce în centru gestul simplu al desenului de mână. Pe 9 mai, Iașul își ascute creioanele. Timp de 12 ore, Negru Zi devine locul în care desenul iese din caiete și se transformă în comunitate.

Maura ANGHEL