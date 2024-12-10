Maraton de spectacole la Teatrul „Luceafărul"

Săptămâna 10-15 decembrie 2024 se anunță una plină de emoție și povești, într-un maraton de spectacole ce aduc magia sărbătorilor mai aproape de inimile tuturor. Cu un program diversificat, publicul are ocazia să trăiască bucuria copilăriei prin titluri îndrăgite, care vor răsuna pe scenă în fiecare zi.

Marți, 10 decembrie, spectacolul „L-am visat pe Moș Crăciun” deschide seria evenimentelor, oferind celor prezenți o poveste ce îmbină visul cu realitatea sărbătorilor de iarnă. A doua zi, miercuri, același spectacol se reia, continuând să aducă zâmbete și nostalgie în sufletele spectatorilor.

Joi, pe lângă întâlnirea de dimineață cu „L-am visat pe Moș Crăciun”, serile devin mai dinamice cu spectacolul „Capra cu Trei Iezi”, programat la ora 17:30. Povestea clasică a lui Ion Creangă prinde viață pe scenă, captivând publicul cu dramatismul și învățăturile sale.

Vineri dimineață, spectacolul despre Moș Crăciun revine, păstrând tradiția săptămânii, înainte ca weekendul să aducă și mai multă magie. Sâmbătă, la ora 16:00, publicul are din nou ocazia să viseze alături de Moș Crăciun, în timp ce duminica promite un final spectaculos. La ora 11:00, „Ursul păcălit de vulpe” aduce umor și lecții valoroase, iar seara, de la ora 17:30, „L-am visat pe Moș Crăciun” închide săptămâna într-un stil festiv.

Aceste zile nu sunt doar un simplu șir de spectacole, ci o invitație la a ne reconecta cu bucuria pură a sărbătorilor. Fiecare moment de pe scenă este o fereastră către povești care ne-au marcat copilăria, oferind clipe de magie pentru cei mici și mari deopotrivă. Atmosfera este încărcată de râsete, de emoție și de un dor constant de Moș Crăciun. Săptămâna aceasta devine astfel un adevărat festival al poveștilor, o sărbătoare a imaginației și a sufletului.

Maura ANGHEL



