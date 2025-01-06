Masa de Bobotează. Tradiție, suflet și gusturi de neuitat

Satele din România prind viață în ziua de Bobotează, când gospodăriile se transformă în adevărate ateliere de sărbătoare, iar masa devine centrul unei ceremonii care îmbină spiritualitatea cu bucuria gastronomică.

Boboteaza, sărbătorită pe 6 ianuarie, este una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin-ortodox, marcând botezul lui Iisus în Iordan. În casele românilor, această zi este un prilej de purificare, rugăciune și ospăț, iar obiceiurile variază de la o regiune la alta, fiecare comunitate adăugând propria amprentă la bogăția tradițiilor.

Pregătiri cu suflet și migală

În ajun, gospodinele din sate încep forfota. Mâinile lor dibace frământă pâine, pregătesc sarmale și curăță legume pentru ciorba de pește sau borșul de fasole. În multe case, masa de Bobotează este încărcată de mâncăruri de post, respectând vechi obiceiuri care impun cumpătare până la binecuvântarea apei.

În Maramureș, de exemplu, gospodinele pregătesc „boace” (colaci ritualici), dar și plăcinte umplute cu brânză sau mere, pe care le oferă preotului ce vine cu icoana și apa sfințită. În sudul țării, pe mese se află pește – simbol al curățeniei spirituale – gătit în saramură, prăjit sau la cuptor, însoțit de mămăligă aurie.

Ritualuri la masă

În ziua de Bobotează, după slujba de la biserică, când preotul sfințește apa și binecuvântează gospodăriile, familia se așază la masă. La loc de cinste se află colacul și sarea, simboluri ale prosperității și ale continuității tradițiilor.

„Masa începe mereu cu o rugăciune”, spune Maria, o gospodină din Bucovina. „Luăm întâi un colț de pâine unsă cu miere, să avem un an dulce și să rămânem sănătoși.”

În unele regiuni, vinul roșu este turnat într-o cană de lut și împărțit între toți cei prezenți, ca semn al comuniunii și recunoștinței. În altele, se mănâncă întâi o lingură de grâu fiert cu nucă și miere, un preparat vechi care amintește de legătura strânsă dintre om și pământ.

Gusturi și povești

Masa de Bobotează nu este doar despre mâncare, ci și despre povești. Bătrânii casei împărtășesc legende despre gerurile lui ianuarie sau despre întâmplările miraculoase de la Iordan. Copiii ascultă fascinați, gustând din turta dulce făcută cu grijă de bunici.

Un alt aspect important este ospitalitatea. Masa este deschisă oricui trece pragul casei, iar vecinii și rudele sunt bineveniți. În satele din Oltenia, vecinii își schimbă farfurii pline cu bunătăți, un obicei menit să întărească relațiile dintre oameni.

O sărbătoare a continuității

Pe măsură ce ziua se apropie de apus, veselia se liniștește, iar vasele se strâng. În multe locuri, se păstrează resturi de mâncare pentru animale, considerându-se că și ele trebuie să primească o parte din binecuvântarea zilei. „Așa ne-au învățat bătrânii, să nu uităm că toate făpturile lui Dumnezeu sunt importante”, spune Mihai, un gospodar din Transilvania.

Masa de Bobotează nu este doar un prilej de sărbătoare, ci și un mod de a păstra vie legătura dintre generații, de a celebra darurile pământului și de a înrădăcina în fiecare suflet un simț al apartenenței la o comunitate strâns unită. Fiecare lingură de ciorbă, fiecare bucată de pâine sau pește ascunde o poveste, o tradiție și o rugăciune.

Astfel, Boboteaza rămâne o mărturie a rezistenței valorilor spirituale și culturale ale românilor, transmise cu grijă de-a lungul timpului, de la o masă la alta.

Clara DIMA