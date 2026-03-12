Masa de Paște, aproape jumătate din salariul minim pe economie

* pentru tot mai multe familii din Iași, Paștele nu mai înseamnă doar bucuria unei mese tradiționale, ci și un calcul rece, făcut cu pixul în mână * cu mielul ajuns la preț de lux, cu alimentele de bază mai scumpe și cu deserturile pascale tot mai greu de pus în coș, costul real al sărbătorii urcă spre 1.200-1.300 de lei

În multe case din Iași, Paștele 2026 nu se pregătește cu entuziasm, ci cu socoteli. În piețele din oraș, în supermarketuri și în cartierele unde fiecare leu contează, sărbătoarea vine anul acesta cu o povară tot mai grea: masa tradițională costă aproape cât jumătate din salariul minim net. Pentru o familie obișnuită, care vrea să pună pe masă miel, ouă, pască, cozonac, lactate și câteva verdețuri de sezon, nota finală urcă spre 1.200-1.300 de lei.

În 2025, bugetul mediu alocat de români pentru Paște era estimat la 800 de lei. Între timp, prețurile au continuat să crească, iar în primăvara acestui an suma nu mai acoperă nici pe departe cumpărăturile pentru o masă pascală completă. La Iași, unde scumpirile din piețe și magazine se simt imediat în bugetele familiilor, diferența dintre „ce ar trebui” și „ce își permit oamenii” a devenit tot mai vizibilă.

Produsul care răstoarnă cel mai dur calculele este carnea de miel. În 2026, prețurile din retail și din piață se învârt în jurul a 50-55 de lei kilogramul și pot urca chiar mai mult, în funcție de sortiment și locul de vânzare. Față de anul trecut, când existau și oferte mai mici, mielul a devenit pentru multe gospodării din Iași un produs aproape de lux. Nu mai este ingredientul firesc al mesei de Paște, ci primul lucru de pe listă la care oamenii spun că renunță.

Asta se vede cel mai bine în cartierele unde salariul minim, pensia sau venitul din ajutoare trebuie împărțite între mâncare, întreținere, medicamente și copii. În Dacia, Alexandru cel Bun, Nicolina sau în multe comune din jurul Iașului, masa de sărbătoare se face anul acesta cu tăieri, înlocuiri și compromisuri. Mielul este schimbat cu puiul, cozonacul se cumpără mai puțin sau se face mai simplu, iar din brânzeturi, verdețuri și „trufandale” se taie primele.

„La fel ca anul trecut, nici acum nu-mi permit miel. O să luăm pui, că e mai ieftin și măcar pun ceva pe masă pentru copii. Din cozonaci mai tai, din caș mai tai, iar de ridichi, roșii, salată și toate verdețurile astea timpurii nici nu mă mai apropii. Mă uit la ele și trec mai departe”, spune o femeie din Iași, mamă a doi copii, care își face deja lista de cumpărături cu teamă.

O altă ieșeancă, pensionară, rezumă simplu ceea ce simt mulți în aceste zile: „Paștele nu mai e de mult o bucurie fără griji. Întâi plătesc facturile, apoi medicamentele și după aceea văd ce mai rămâne. Miel nu iau, că nu-mi permit. Iau un pui, fac mai puțină pască, mai puțin cozonac și gata. Nu mai e mesele acelea de altădată, ci doar să nu stai chiar cu masa goală.”

Pentru o familie de 3-4 persoane din Iași, calculele sunt crude. Dacă în coș intră 3-4 kilograme de miel, ouă, lactate, făină, zahăr, nucă, cozonac, pască, băuturi, verdețuri și cumpărăturile de ultim moment, costul total sare ușor la 1.200-1.300 de lei. În familiile cu musafiri, copii mai mulți sau tradiția unei mese bogate, suma poate fi și mai mare. Raportat la salariul minim net de 2.574 de lei, asta înseamnă că masa de Paște poate consuma aproape jumătate din venitul lunar al unui angajat plătit la minim.

Pentru cei cu venituri stabile, scumpirea e un disconfort. Pentru gospodăriile vulnerabile din Iași, însă, înseamnă renunțare. Se cumpără mai puțină carne, se reduc deserturile, se amână alte cheltuieli, se intră în economii sau se caută variante mai ieftine, uneori din surse care nu oferă siguranță și trasabilitate. Adevărata poveste a Paștelui 2026 nu este, de fapt, despre abundență, ci despre cât de mult au ajuns oamenii să taie din tradiție ca să poată duce luna până la capăt.

În spatele reclamelor cu mese bogate și al vitrinelor pline, Iașul va trăi anul acesta un Paște în două lumi. Una a celor care încă își permit să cumpere fără să se uite la fiecare etichetă. Și alta, tot mai mare, a oamenilor care scad din miel, din cozonac, din caș și din liniștea lor financiară. În 2026, masa de Paște nu mai este doar o tradiție. Pentru mulți ieșeni, a devenit un test de rezistență economică.