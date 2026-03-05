Masa guvernamentală. Cum arată prânzul de 16 lei al elevilor

* în Iași, „prânzul de la școală” are două realități care se ating în aceeași pauză: masa asigurată prin Programul național „Masă sănătoasă”, descrisă în liste și documente publice, și recreația mare de la poartă, unde elevii își completează, uneori, meniul * când te uiți în acte, prânzul capătă formă: farfurie cu gramaje, rotație de meniuri sau pachet standard, ușor de distribuit

În 2026, „masa guvernamentală” pentru elevi pornește de la o regulă fixată prin hotărâre: suport alimentar zilnic, gratuit, „masă caldă sau, după caz, pachet alimentar”, în limita de 16,5 lei/beneficiar/zi (cu TVA).

Pentru județul Iași, programul nu e o formulă generală, ci o listă publică: 48 de unități sunt incluse, cu 24.244 beneficiari. În municipiul Iași apar cinci unități, fiecare cu număr de beneficiari trecut în documentul oficial: Școala Gimnazială „Elena Cuza” (802), Liceul Teoretic „Ion Neculce” (612), Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” (915), Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” (599) și Școala Gimnazială „George Coșbuc” (638).

Cum arată însă, la propriu, „prânzul de 16 lei și 50 de bani”?

Răspunsul începe acolo unde meniul e descris negru pe alb. În județul Iași există documente publice care pun prânzul pe hârtie în felul cel mai simplu de verificat: ca meniu. La Scânteia, pentru Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, apare un model de meniu pe zile, cu gramaje. Într-o rotație, porția e scrisă ca farfurie de cantină: pulpă de pui dezosată cu cartofi natur (70 g/150 g), cu pâine menționată în aceeași logică de porționare; în alte zile apar combinații precum grătar cu orez cu legume, paste cu carne de pui, pizza la cuptor, omletă cu șuncă și telemea.

În alte localități din județ, meniul apare ca repertoriu de preparate folosite în rotație. La Prisăcani, într-un document public de organizare a livrării, sunt enumerate variante orientative: legume cu piept de pui/carne slabă, piure cu carne și salată, pilaf cu legume și ficăței, ghiveci de legume cu pui, mămăligă cu brânză și smântână, ciorbă de perișoare.

Acolo unde „masa caldă” nu poate fi asigurată, programul permite pachetul alimentar — iar în Iași există descrieri publice și pentru această variantă. La Țibana, suportul este formulat ca „meniu tip sandwich și un fruct”. Sandwich-ul este construit din pâine, umplutură (carne slabă/brânză), legume crude, plus fruct întreg.

Așa se vede „masa guvernamentală” în forma ei verificabilă: plafon național, listă de școli și beneficiari, plus, în unele locuri, meniuri suficient de clare încât să poți descrie farfuria sau pachetul.

Dincolo de poarta școlii, recreația mare deschide a doua masă a zilei: cumpărătura rapidă, la bucată, din proximitate unde, în meniuri publice ale unor simigerii cu livrare în Iași, un covrig simplu apare la 2,49–2,50 lei, variantele „împletite” urcă spre 3,99 lei, iar covrigul cu cașcaval ajunge la 4,50 lei; pentru produse mai consistente, apar prețuri de 8,49–8,99 lei la articole tip „covridog/covricountry”.

