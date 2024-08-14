Masajul la domiciliu, metoda de relaxare care atrage tot mai mulți ieșeni

În ultimii ani, susțin specialiștii, ieșenii au început să fie adepții unui stil de viață sănătos și au început să își îndrepte atenția către tot mai multe mijloace de relaxare. Astfel, chiar dacă nu au timp pentru concedii, vacanțe și excursii, foarte multe multe persoane au găsit metode prin care să se simtă bine și să se desprindă de stresul zilnic.

Conform terapeuților, foarte mulți ieșeni au început să urmeze ședințe de masaj la domiciliu, în confortul propriei locuințe sau chiar în curtea casei. „Practic această meserie de opt ani de zile și pot spune că lucrurile au evoluat de atunci și până în prezent. Oamenii erau mult mai reticenți, nu doreau să apeleze la ajutorul nostru, nu cunoșteau beneficiile masajului și erau rușinoși, pot spune. Acum, lucrurile stau puțin diferit, au înțeles că masajul este o metodă de relaxare foarte eficientă și destul de accesibilă, mai ales pentru că poate fi făcut și la domiciliu. În sezonul cald avem chiar și clienți care optează pentru masaje la domiciliu în curtea casei, la umbră. Noi punem la dispoziția clienților tot ce este necesar: masă de masaj, uleiuri pentru masaj, orice. În Iași aceste servicii sunt la mare căutare, mai ales în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 30 și 35 de ani, care lucrează la birou. De multe ori, acești angajați beneficiază și de decontarea acestor servicii de către angajator”, a precizat Marius Rotariu, masseur terapeut.

Când vine vorba despre prețurile unei ședinte de masaj, acestea sunt influențate de mai mulți factori, susțin specialiștii. „Prețul unei ședințe de masaj la domiciliu pornește de la 200 de lei și poate crește în funcție de cerințele clientului. Cele mai solicitate sunt masajele de relaxare, cu uleiuri, care ne ajută să reducem nivelul stresului și să scăpăm de anxietate. Totodată, depinde și de durata unei ședințe de masaj. Dacă ședința este mai lungă, prețul va crește. Totodată, avem clienți care optează pentru masaj cu ventuze, iar acest serviciu este puțin mai costisitor”, mai spune Marius Rotariu.

Foarte multe persoane, care au fost cucerite de beneficiile masajului, au ales chiar să își facă abonamente. „Avem foarte mulți clienți care au abonament lunar, abonament pentru un an sau pentru jumătate de ani. Aceștia achită ședințele în avans și și-au făcut o rutină din acest lucru, au înțeles că este benefic și au observat că anumite lucruri se schimbă în timp. Nu putem să facem minuni după o singură ședință de masaj, dar schimbările apar în timp”, a încheiat Marius Rotariu. Cristian ANDREI