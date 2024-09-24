Măsurile de prim-ajutor, o necunoscută pentru majoritatea ieșenilor

* Marius Graţian Benchea, director al Serviciului Voluntar de Ambulanţă Iaşi, susține că șoferii sunt cei care ar trebui să cunoască neapărat măsurile de prim ajutor * „Aceste măsuri ar trebui să fie predate în şcoli. Toate aceste noţiuni ar trebui să fie reîmprospătate periodic, deoarece este important ca informaţia să fie actualizată. Unele lucruri se schimbă sau se uită”, spune Benchea

Măsurile de prim-ajutor reprezintă o necunoscută pentru foarte mulți ieșeni, susțin specialiștii, care explică și de ce cunoașterea lor este extrem de importantă. „Este absolut necesar ca fiecare persoană să cunoască măsurile de bază privind acordarea primului ajutor, dar în România acest lucru nu se întâmplă neapărat. Aceste măsuri se numesc măsuri de prim-ajutor premedicale. Aceste măsuri ar trebui să fie predate în şcoli şi pe lângă acest lucru, să nu ne oprim şi să mergem şi mai departe. Toate aceste noţiuni ar trebui să fie reîmprospătate periodic, deoarece este important ca informaţia să fie actualizată. Unele lucruri se schimbă sau se uită. Ar fi ideal ca aceste reîmprospătări să fie făcute în fiecare an”, a precizat Marius Graţian Benchea, director al Serviciului Voluntar de Ambulanţă Iaşi .

Șoferii, primii care trebuie să cunoască aceste măsuri

Conform celor relatate de directorul Serviciului Voluntar de Ambulanță Iași, șoferii sunt cei care ar trebui să cunoască neapărat măsurile de prim ajutor. Aflându-se în trafic, aceștia se pot confrunta cu incidente grave, în care acordarea măsurilor de prim-ajutor poate fi vitală.

Totodată, Marius Grațian Benchea a precizat faptul că multe persoane, care cunosc aceste noțiuni, se feresc să intervină din cauza fricii și a emoțiilor. „Este important să înţelegem că ne putem căpăta curajul de a interveni doar participând la cursuri de prim-ajutor. În rândul populaţiei există anumite temeri, neclarităţi privind acordarea primului-ajutor. Ele pot fi clarificate doar participând la cursuri, exersând şi consultând legislaţia în vigoare. Conducătorii auto ar trebui, teoretic, să cunoască aceste măsuri şi să poată interveni. Practic, acest lucru nu se întâmplă în momentul de faţă”, adaugă Marius Graţian Benchea.

Elevii din Iași, învățați să acorde măsurile de prim-ajutor