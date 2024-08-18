Matematica succesului

Luna august a adus o nouă recunoaștere a școlii de informatică ieșene. O echipă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” a participat la un important concurs, desfășurat la Blagoevgrad (Bulgaria). Este vorba despre International Mathematics Competition for University Students, de la care s-a întors cu două medalii – una de aur, câștigată de Mihaela Hudisteanu (Facultatea de Informatică și Facultatea de Matematică și alta de bronz, primită de Alin Ciornei (Facultatea de Matematică). Am stat de a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași). Am stat de vorbă cu cei doi tineri despre pasiunea lor și munca din spatele performanței.

- Ce v-a atras la matematică și ce v-a motivat să participați la concursuri?

Mihaela Hudișteanu - Matematica m-a pasionat de mică, când totul părea un joc ce îmi permitea să gândesc logic și să găsesc soluții. Pe măsură ce provocările au devenit mai mari, interesul meu a crescut. Competițiile de matematică mi-au oferit mereu șansa de a învăța lucruri noi și de a-mi depăși limitele.

Alin Ciornei - Matematica a fost mereu un domeniu care m-a provocat să îmi dezvolt raționamentul și să găsesc soluții eficiente. Participarea la concursuri mi-a oferit ocazia să testez aceste abilități într-un mediu competitiv și să învăț din experiențele celorlalți.

- Cum v-ați pregătit pentru acest concurs? Ați avut o strategie anume?

Mihaela Hudișteanu - Mă pregătesc constant pentru competițiile de matematică, lucrând diverse tipuri de probleme. În special pentru IMC, am lucrat subiecte din anii anteriori pentru a mă familiariza cu formatul și dificultatea. Una dintre cele mai mari provocări a fost să îmi găsesc timp pentru pregătire.

Alin Ciornei - Profesorul nostru a organizat sesiuni de pregătire în care atingeam multe subiecte și tipuri de probleme din anii trecuți. Pe lângă participarea la aceste sesiuni, căutam și rezolvam probleme pe cont propriu pentru a-mi dezvolta modul de gândire și soluționare a problemelor.

- Ați avut un mentor sau un profesor care v-a influențat în mod deosebit în acest parcurs? Cum v-au ajutat?

Mihaela Hudișteanu - Am început să mă pregătesc pentru concursuri studențești alături de asist. univ. dr. Eduard Curcă de la Facultatea de Informatică, iar sprijinul și feedback-ul său constructiv sunt esențiale în procesul meu de pregătire. Anul acesta, când am început și Facultatea de Matematică, m-am alăturat cercului studențesc coordonat de asist. univ. dr. Teodor Chelmuș. Colaborarea continuă cu acești doi mentori a fost crucială pentru dezvoltarea abilităților mele, m-a ajutat să-mi depășesc limitele și să-mi perfecționez tehnicile de rezolvare a problemelor.

Alin Ciornei - Profesorul nostru coordonator m-a sprijinit prin orele de pregătire, iar familia și prietenii m-au încurajat.

- Care a fost cea mai dificilă problemă pe care ați întâmpinat-o în timpul concursului și cum ați reușit să o rezolvați?

Mihaela Hudișteanu - Toate cele 10 probleme sunt dificile, nivelul competiției fiind ridicat. Cea mai mare provocare pentru mine a fost gestionarea timpului, deoarece fiecare problemă necesită o abordare atentă și o soluție bine gândită.

Alin Ciornei - Cea mai mare provocare a fost dificultatea problemelor. Am depășit-o doar prin muncă asiduă și organizarea gândurilor pe hârtie. Așa am reușit să ordonez ideile și să găsesc soluțiile potrivite.

- Cum reușiți să vă echilibrați timpul între studiile universitare, pregătirea pentru concursuri și alte activități personale?

Mihaela Hudișteanu - Gestionarea timpului este o provocare constantă, mai ales având în vedere faptul că urmez două facultăți simultan. Încerc să stabilesc obiective clare și să îmi planific timpul eficient pentru a face față cerințelor academice și pregătirii pentru concursuri. În același timp, prioritizez și odihna și petrec timp cu prietenii și familia.

Alin Ciornei - În ceea ce privește timpul, eu consider că l-am gestionat bine, am stat focusat încontinuu pe subiect toate cele 10 ore.

- Cum v-ați simțit în momentul în care ați aflat că ați obținut medaliile? A fost un rezultat pe care îl anticipați?

Mihaela Hudișteanu - Mi-a plăcut foarte mult să particip la această competiție. Pe lângă faptul că am rezolvat probleme interesante, am avut și oportunitatea să întâlnesc studenți pasionați de la universități din întreaga lume. Am descoperit perspective noi care m-au inspirat să îmi aprofundez studiile în matematică și să explorez noi direcții în acest domeniu. A fost un moment de mare satisfacție să aflu că am obținut medalia de aur. Această realizare mi-a reconfirmat că eforturile mele și pregătirea constantă au dat roade.

Alin Ciornei - Anticipam că voi obține medalia de bronz, dar a venit cu un gust puțin amar, deoarece am fost la un punct distanță de medalia de argint. un moment care mi-a rămas în minte a fost cel de la ceremonia de deschidere, în care organizatorul a zis să ridice mâna cei care au participat la olimpiada internațională de matematică și mai toată lumea a ridicat mâna. În acel moment am simțit cu adevărat ce concurență este, eu neparticipând la olimpiada internațională de matematică în vremea când am fost elev.

- Cum vedeți viitorul vostru?

Mihaela Hudișteanu: Vreau să urmez o carieră în cercetare, fie în mediul universitar, fie în cel privat. Planul meu include continuarea studiilor cu un master și apoi un doctorat. Sunt convinsă că mă voi bucura de fiecare pas pe acest drum.

Alin Ciornei - Încă mă gândesc spre ce să mă îndrept în viitor. Probabil că această medalie îmi va deschide mai multe oportunități în domeniul informaticii, deși nu sunt sigur că aceasta este direcția pe care mi-o doresc în viitorul apropiat. Cu siguranță, când se vor ivi și alte concursuri, voi participa.

A consemnat Maura ANGHEL

- Cum vezi rolul femeilor în domeniul tehnologiei și ce ați spune unei tinere care dorește să urmeze o carieră în informatică?

Mihaela Hudișteanu - Rolul femeilor în domeniul tehnologiei și al matematicii nu este cu nimic diferit de cel al bărbaților; știința este pentru toată lumea. Îmi pare rău că nu există o reprezentare mai mare a femeilor în aceste domenii; de exemplu, la IMC au fost foarte puține participante de sex feminin. Aș încuraja orice tânără care dorește să urmeze o carieră în matematică să își urmeze visul cu încredere.