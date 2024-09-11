Mătuşa susţine că a căzut de pe scară din cauza înjurăturii nepotului

Doamna Valeria C. ţine cu tot dinadinsul să-şi vadă nepotul, pe Victor A., după gratii. În primăvara acestui an, femeia s-a prezentat la parchetul de pe lângă Judecătoria Hrlău şi a făcut plângere împotriva rubedeniei sale, acuzându-l de violenţă în familie. Mai exact, Valeria susţine că ar fi căzut de pe scară şi ar suferit mai multe fracturi, atunci când a fost înjurată de Victor. A depus la dosar şi un certificat medico-legal, unul destul de ambiguu.

De partea cealaltă, intimatul susţine că n-a fost vorba de niciun conflict, că nu şi-a lovit şi nici înjurat vreodată mătuşa. Astfel, singura probă ce a putut fi luată în calcul de către procurorul de caz a fost actul medico-legal. Care însă nu face nicio legătură între presupusa faptă a lui Victor şi suferinţele Valeriei. Aşa că a propus Judecătoriei soluţia de renunţare la urmărirea penală.

Audierile celor doi au avut loc la finele săptămânii trecute. Femeia a solicitat respingerea soluţiei Parchetului şi trimiterea cauzei înapoi la procuror pentru continuarea cercetărilor. Zice că e suferindă şi, cu greu, a izbutit să se prezinte în sala de judecată. Ar trebui să-şi facă o intervenţie chirurgicală, dar medicii i-au recomandat să aştepte până i se elimină stressul din corp. Adică până la inculparea nepotului.

Nici aici dorinţa nu i-a fost împlinită. Judecǎtorul de camerǎ preliminarǎ „observǎ cǎ certificatul medico-legal emis în prezentul dosar nu face nicio referire la aceste afecţiuni medicale, nefiind fǎcutǎ vreo legǎturǎ de cauzalitate dintre fapta intimatului şi afecţiunile medicale de care suferǎ persoana vǎtǎmatǎ. Toate aceste solicitǎri ale persoanei vǎtǎmate nu pot sǎ fie rezolvate în prezenta procedurǎ judiciarǎ, care are un alt obiect specific, ci ar trebui sǎ facǎ obiectul unui alt dosar care sǎ aibǎ ca obiect pretenţii bǎneşti pentru daunele materiale şi morale suferite de cǎtre persoana vǎtǎmatǎ urmare a faptei intimatului”.

Drept urmare, a fost confirmată soluţia propusă de procuror. Cea de renunţare la urmărirea penală.