Medici încătușați, la Câmpulung Moldovenesc

Un nou scandal de corupție zguduie sistemul medical românesc, după ce doi medici din cadrul Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc au fost reținuți de procurori, fiind acuzați că ar fi primit bani, alimente și alte bunuri de la pacienți și aparținători în schimbul actului medical.

Ancheta, coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, scoate la iveală un mecanism care, potrivit procurorilor, funcționa repetitiv în cadrul Compartimentului de Ortopedie-Traumatologie al spitalului.

Descinderile au avut loc pe 18 mai 2026, când polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Suceava - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - au organizat o acțiune în flagrant chiar în incinta secției de chirurgie generală. Au urmat percheziții atât în spital, cât și la domiciliile unor persoane vizate de anchetă.

Potrivit procurorilor, primul medic, specialist ortopedie-traumatologie, este acuzat că ar fi primit mită în mod repetat de la zeci de pacienți. Anchetatorii susțin că doar într-un singur caz acesta ar fi pretins și primit în două tranșe suma totală de 1.500 de lei pentru efectuarea unor intervenții chirurgicale asupra aceluiași pacient. Mai mult, procurorii afirmă că medicul ar fi primit bani, produse alimentare și alte bunuri de la nu mai puțin de 61 de pacienți sau aparținători, în schimbul tratamentului și asistenței medicale acordate.

Sumele invocate în dosar sunt relativ mici - între 50 și 200 de lei în multe situații - însă anchetatorii susțin că frecvența și caracterul repetat al faptelor transformă cazul într-un exemplu clar de luare de mită în formă continuată. Tocmai din acest motiv, procurorii au solicitat arestarea preventivă a medicului pentru 30 de zile.

Cel de-al doilea medic vizat de anchetă, medic primar ortopedie-traumatologie în cadrul aceleiași secții, este acuzat că ar fi primit bani și alte foloase de la 18 pacienți sau aparținători în perioada martie-aprilie 2026. Și în acest caz, anchetatorii vorbesc despre sume relativ reduse - între 50 și 100 de lei - dar și despre bunuri alimentare și nealimentare oferite în legătură directă cu actul medical.

Pentru acesta, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetat pentru luare de mită în formă continuată.

Cazul readuce în prim-plan una dintre cele mai sensibile și controversate probleme ale sistemului medical românesc: relația dintre pacienți și practica „atențiilor” oferite medicilor. Deși legislația interzice clar primirea oricăror foloase în legătură cu actul medical, fenomenul continuă să existe în multe spitale, uneori mascat sub forma „mulțumirilor”, alteori transformat într-o practică aproape normalizată de presiunea și vulnerabilitatea pacienților.

Ancheta de la Câmpulung Moldovenesc capătă însă o dimensiune mult mai gravă prin numărul mare de acte documentate de procurori și prin faptul că intervenția autorităților a inclus organizarea unui flagrant chiar în interiorul unității medicale.