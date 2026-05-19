Medicii de la Urgențe au apelat la ISU pentru a scoate verigheta de pe degetul unui ieșean

Nu mai puțin de 42 de intervenții medicale au fost gestionate de salvatorii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași într-o singură zi, de la cazuri grave până la persoane aflate în dificultate. Echipajul de Terapie Intensivă Mobilă al Detașamentului 1 Iași a intervenit la șapte solicitări majore, în timp ce echipele EPA din Iași, Podu Iloaiei, Pașcani, Târgu Frumos și Răducăneni au fost într-o permanentă stare de alertă.

Scene dramatice s-au petrecut și în municipiul Iași. Pe strada Pantelimon Halipa, pompierii au spart ușa unui apartament unde o femeie de 75 de ani era căzută și în stare lipotimică. Femeia a fost găsită conștientă, însă a avut nevoie de transport urgent la spital.

O intervenție asemănătoare a avut loc și pe strada Moara de Foc, unde salvatorii au descoperit o femeie de 73 de ani semiconștientă, cu suspiciune de accident vascular cerebral. Și în acest caz, fiecare minut a fost crucial, iar victima a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Într-una dintre cele mai neobișnuite intervenții ale zilei, pompierii au fost solicitați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sfântul Spiridon” pentru a îndepărta o verighetă blocată pe degetul unui pacient - o operațiune delicată care a necesitat intervenția echipajelor specializate.

Pe lângă intervențiile operative, personalul ISU Iași a desfășurat 53 de misiuni de monitorizare pentru transporturi de materiale periculoase și alte situații de risc, dar și 12 activități preventive și controale menite să reducă pericolul producerii unor tragedii. Andrei TURCU