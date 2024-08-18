Medicii ieșeni, în alertă după apariția primelor cazuri de „variola maimuței”

Medicii ieșeni sunt în alertă după anunțul făcut de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) privind apariția în urmă cu câteva zile a primelor cazuri de variola maimuței în Suedia și Pakistan, după ce, potrivit statisticilor, cele mai multe cazuri au fost înregistrate în ultimii ani doar în Africa de Vest.

În România, situația este atent monitorizată de către specialiști chiar dacă, potrivit acestora, apariția unor astfel de cazuri sunt, deocamdată, doar ipotetice. „Numele variola maimuței este impropriu folosit. În schimb, el este agreat de lumea medicală, întrucât este un virus care circulă cel mai adesea de la mamiferele mici din Africa, cum ar fi șobolanii, despre care se crede, într-adevăr, că ar fi rezervorul bolii. Cu toate acestea, virsusul poate infecta și maimuțele, leziunile și umflăturile vizibile ale afecțiunii pe un grup infectat prezent la primate cercetate în anul 1958 au condus către această denumire patologică”, spune managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași. Florin Roșu.

Potrivit acestuia, virusul care provoacă variola maimuței este asociat de obicei călătoriilor efectuate în țările din Africa de Vest. „Semnele clinice sunt reprezentate de erupții, care sunt asemănătoare rujeolei, herpesului, uneori chiar și SIDA. Febra, cefaleea, adică durerea de cap, dureri de spate, gangloni limfatici umflați (un semn foarter important), frisoane, oboseală accentuată. Se transmite prin contact cu fluidele corporale sau picături de salivă de la persoanele sau animalele infectate, dar nu se trasmite ușor”, declară Florin Roșu.

În ceea ce privește prevenția, aceasta poate fi realizată prin vaccinarea împotriva variolei umane, metodă care și-a verificat eficacitatea chiar în anul 2003, când a fost stopată răspândirea acestei boli în SUA.

Virusul provoacă o boală ușoară, care se vindecă spontan, în câteva săptămâni, mai spune medicul, care subliniază că patologia acestei boli nu are un grad de infecționalitate mare, așa cum cum s-a întâmplat în cazul SARS-CoV-2, al varicelei sau a altor boli infecto-contagioase. „Noi, medicii, suntem ca de fiecare dată în gardă, cercetând și monitorizând fenomenul. Până acum, toate sursele medicale indică o frecvență scăzută a bolii și o vindecare monitorizată, dar fără apariția complicațiilor. În plus, gestionarea patologiei COVID-19 timp de mai bine de doi ani ne-a învățat să fim mai precauți, mai prudenți și mult mai responsabili în ceea ce privește sănătatea noastră și respectarea condițiilor de igienă. Acest lucru, dublat de o comunicare eficientă cu medicul de familie și prezentarea la medicul specialist, creionează tabloul unui comportament responsabil din partea noastră, a tuturor”, a afirmat Florin Roșu.

În urmă cu doi ani, în România au fost înregistrate 47 de cazuri de îmbolnăvire cu virusul „mpox” care provoacă variola maimuței, majoritatea persoanelor infectate fiind confirmate pozitiv după călătorii efectuate în Africa de Vest. În întreaga lume, în 2022 au fost confirmate pozitiv cu virusul „mpox” 80.000 de persoane din 110 țări, fiind înregistrate, în total, 55 de decese. Edi MACRI