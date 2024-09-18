Medicii recomandă vaccinarea antigripală

* „Este un vaccin care ne ajută să trecem cu bine peste sezonul rece, din noiembrie până în luna martie. Posibilitatea cea mai de temut este de a face gripă undeva la sfârșitul sezonului, asta înseamnă sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, când capacitatea de apărare a organismului este scăzută și pot apărea și complicații”, spun cadrele medicale

Apropierea sezonului rece i-a pus pe jar pe medicii infecționiști, care trag un semnal de alarmă în rândul ieșenilor și îi îndeamnă să se vaccineze antigripal, dozele fiind deja disponibile în farmacii. Socializarea intensă, provocată de începerea noului an școlar și de începerea noului an universitar, face ca numărul cazurilor de viroze respiratorii să crească și facilitează și transmiterea virusului gripal, susțin specialiștii. „Ne apropiem de sezonul rece, chiar dacă poate încă nu credem acest lucru. A început o socializare intensă, cu începerea noului an școlar. Va veni și noul an universitar, iar numărul de cazuri de viroze respiratorii va crește. Trebuie să ne gândim și la ceea ce înseamnă gripa, care apare în sezonul rece. Astfel, ne gândim și la posibilitatea administrării unui vaccin antigripal”, a declarat prof. univ. dr. Carmen Dorobăț, medic infecționist.

Perioada în care gripa poate afecta serios organismul uman

Conform medicilor, există și o perioadă din an în care organismul uman este mult mai slăbit. Astfel, vaccinul antigripal poate preveni complicațiile care pot pune chiar viața în pericol. „De ce trebuie să facem acest vaccin? Nu doar pentru că spun infecționiștii acest lucru. Este vorba despre un vaccin care de acum și-a demonstrat eficacitatea, de-a lungul anilor. Datorită lui nu facem gripă sau nu facem forme severe de gripă. otodată, este un vaccin care ne ajută să trecem cu bine peste sezonul rece, din noiembrie până în luna martie. Posibilitatea cea mai de temut este de a face gripă undeva la sfârșitul sezonului, asta înseamnă sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, când capacitatea de apărare a organismului este scăzută și pot apărea și complicații”, a adăugat prof. univ. dr. Carmen Dorobăț.

Persoanele care trebuie să se vaccineze neapărat

Medicii ieșeni trag un semnal de alarmă în rândul persoanelor care pot fi trecute în categoria de risc, vorbind despre pacienți cu afecțiuni importante de sănătate. „Ca urmare, în special persoanele care se știu a avea risc în ceea ce privește posibilitatea de apărare a organismului, adică persoane vârstnice, diabetice, pacient cu boală cronică pulmonară, boală cronică renală, să meargă la medicul de familie. Trebuie o consiliere în acest sens, pentru a primi vaccinare antigripală”, a încheiat medicul ieșean. Cristian ANDREI