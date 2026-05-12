La Iași, 145 de candidați au intrat în sesiunea de atestate de studii complementare organizată de Ministerul Sănătății în perioada 11–29 mai. În concurs sunt 15 competențe, pentru care au optat medici, stomatologi și farmaciști.

Lista publicată de minister arată direcțiile în care sistemul medical încearcă să își întărească specialiștii: adicții, investigații, proceduri, ecografie, medicină școlară, vaccinologie și reproducere umană asistată.

Cele mai multe înscrieri sunt la medicina adicției, cu 52 de candidați. Urmează ultrasonografia obstetricală și ginecologică, unde sunt 17 candidați, endoscopia bronșică, cu 15 candidați, și histeroscopia, tot cu 15 candidați.

La polul opus sunt competențele cu câte un singur candidat: terapii implanto-protetice în medicina stomatologică și terapii minim invazive cu laseri chirurgicali în stomatologie.

Medicina adicției domină sesiunea de la Iași

Medicina adicției este, de departe, cea mai aglomerată competență din lista centrului universitar Iași. Cei 52 de candidați indică o nevoie tot mai vizibilă de specialiști care pot gestiona medical dependențele.

Miza nu ține doar de cariera medicilor. Dependențele de alcool, droguri, medicamente sau jocuri de noroc ajung adesea în circuite fragmentate: urgență, psihiatrie, medicină de familie sau servicii sociale.

Endoscopia, histeroscopia și cardiologia intervențională arată presiunea pe proceduri

Lista de la Iași arată și interes pentru competențe procedurale. Sunt 15 candidați la endoscopie bronșică, importantă pentru pneumologie și diagnosticul bolilor respiratorii, 15 candidați la histeroscopie, utilizată în ginecologie, și 4 candidați la cardiologie intervențională.

Aceste competențe contează direct pentru pacienți. În practică, un medic format într-o procedură poate însemna o investigație disponibilă mai aproape, un diagnostic mai rapid sau mai puține trimiteri către alte centre.

Ecografia și imagistica rămân zone cu cerere ridicată

În sesiunea de atestate apar mai multe competențe legate de imagistică și explorări funcționale. La Iași sunt 4 candidați la ecocardiografie generală, 3 candidați la ultrasonografie generală, 17 candidați la ultrasonografie obstetricală și ginecologică și 2 candidați la imagistică prin rezonanță magnetică.

Numărul de candidați la ultrasonografie obstetricală și ginecologică arată o cerere consistentă într-o zonă în care accesul rapid la evaluare poate influența direct traseul pacientei.

Medicina școlară și vaccinologia intră în lista priorităților

Medicina școlară are 10 candidați în această sesiune. Într-un județ cu populație școlară mare și cu presiune constantă pe cabinetele din unitățile de învățământ, competența nu mai poate fi tratată ca un simplu detaliu administrativ. Ține de triaj, prevenție, monitorizarea copiilor cu boli cronice, educație sanitară și reacția rapidă în comunități școlare. La centrul universitar Iași apare și vaccinologia, cu 4 candidați.

Lista include și domenii de nișă: fitoterapie și fitofarmacologie practică, cu 12 candidați, tratamentul infertilității, reproducere umană asistată și fertilizare in vitro, cu 2 candidați, terapii implanto-protetice în medicina stomatologică, cu 1 candidat, și terapii minim invazive cu laseri chirurgicali în stomatologie, tot cu un candidat.

Clara DIMA