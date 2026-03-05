Medicina explicată pe TikTok de către un student din Maroc

* UMF „Grigore T. Popa” atrage studenți internaționali, iar unii își duc formarea și în spațiul public digital * Mourad Karami este deja celebru în online și se adresează tinerilor din comunități francofone și arabofone, cu explicații ancorate în medicina bazată pe dovezi

La Iași, universitatea de medicină funcționează și ca un magnet internațional: programe în limbi străine, promoții multiculturale, studenți care vin cu planuri clare. Pentru Mourad Karami, originar din Maroc și student în anul I la Facultatea de Medicină a UMF „Grigore T. Popa”, pe linia de predare în limba franceză, parcursul are două direcții care se întâlnesc: formarea clinică și educația pentru sănătate în mediul online.

El spune că alegerea UMF Iași a fost una gândită, legată de standardul programului și de profilul internațional al universității: „Am ales UMF Iași pentru calitatea recunoscută a învățământului său medical, rigoarea formării sale și deschiderea sa internațională, în special prin linia de predare în limba franceză. Integrarea într-un mediu academic exigent și multicultural a reprezentat pentru mine o alegere reflectată și strategică în construirea parcursului meu.”

În paralel cu facultatea, Karami a intrat într-un teritoriu unde medicina e deseori „simplificată” până la distorsionare: rețelele sociale. Aici, subiecte sensibile precum vaccinurile sau terapiile circulă rapid, fără filtru științific, iar mesajele formulate categoric, pe ton emoțional, ajung adesea mai vizibile decât explicațiile cu nuanțe. Platformele amplifică reacția, nu verificarea, iar dezinformarea profită de formatul scurt și de promisiunile „clare”.

De aici pornește miza pe care o declară: să contrabalanseze conținutul eronat prin explicații bazate pe știință și pe ceea ce învață în mediul academic. Pe termen lung, își definește drumul ca un dublu angajament: specializare medicală și comunicare publică responsabilă. „Obiectivul meu este să devin medic specialist, continuând în același timp angajamentul meu în educația pentru sănătate. Vreau să contribui la construirea unei punți între practica clinică și pedagogia digitală, pentru a face informația medicală mai accesibilă, mai ușor de înțeles și mai fiabilă pentru publicul larg”, spune Karami.

Activitatea lui de informare a început în iunie 2024 și vizează, spune el, în primul rând tinerii: adolescenți și tineri adulți, mai ales din spațiul francofon și arabofon. „Am lansat activitatea de sensibilizare pe rețelele sociale în 2024. Obiectivul meu inițial a fost să lupt împotriva dezinformării medicale, în special în rândul tinerilor. Publicul meu țintă principal este constituit din tineri adulți și adolescenți, majoritar din publicul francofon și arabofon.”

În online este cunoscut drept Doc.karami. Potrivit lui, comunitatea ajunge la aproximativ 140.000 de urmăritori pe Instagram și peste 15.000 pe TikTok, iar audiența postărilor rămâne constant ridicată: „Postările mele ating în mod regulat zeci de mii de vizualizări, iar unele videoclipuri depășesc cu mult acest prag”.

Într-un spațiu în care sănătatea devine adesea „conținut” înainte să fie informație, pariul lui este că explicația riguroasă poate fi făcută suficient de clară încât să concureze cu viralul — fără să piardă esențialul: dovezile.

Clara DIMA