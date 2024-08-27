Medisprof, noul spital oncologic din Piatra Neamț, le oferă pacienților servicii decontate prin CAS

Cu o experiență solidă de peste două decenii în sectorul medical privat, Medisprof Cancer Center deschide un centru în Piatra Neamț, cu scopul de a sprijini pacienții oncologici din zona Moldovei.Spitalul din Piatra Neamț va fi la nivelul celui din Cluj-Napoca, cele două fiind în prezent singurele din România atestate de către Societatea Americană de Oncologie Clinică. Certificarea garantează servicii medicale la cele mai înalte standarde, datorită echipei profesioniste și tehnologiei de ultimă generație. Află mai multe despre spitalul Medisprof de la Piatra Neamț.

Tratament prin Casa de Asigurări de Sănătate și în regim privat

Medisprof le oferă pacienților oncologici acces la tratamente gratuite prin Casa de Asigurări de Sănătate, dar și posibilitatea de a beneficia de servicii în regim privat, adaptate nevoilor fiecăruia.

Consultații de specialitate : Noul spital oncologic din Moldova oferă consultații personalizate, evaluări periodice și suport telefonic sau online. Specialiști din Cluj-Napoca vizitează regulat spitalul din Piatra Neamț pentru consultații suplimentare.

Imagistică medicală : Centrul dispune de echipamente moderne, inclusiv CT, mamografie cu tomosinteză și ecograf, utilizate pentru diagnostic precis, monitorizare și prevenție. Cazurile complexe pot fi direcționate prin CAS către Cluj-Napoca sau alte centre.

Testare genetică : Acestea ajută la prevenirea și gestionarea riscurilor asociate cu predispozițiile genetice, oferind o abordare personalizată în tratarea cancerului.

Chimioterapie : Chimioterapia la Medisprof Piatra Neamț se desfășoară în regim de spitalizare de zi, cu echipamente avansate care sporesc eficiența tratamentului și confortul pacientului, inclusiv sisteme pentru prevenirea căderii părului.

Tumor Board : Cazurile complexe sunt evaluate de o echipă multidisciplinară de experți din Piatra Neamț și Cluj-Napoca, pentru a elabora cele mai eficiente planuri de tratament.

Activități fizice și kinetoterapie : Pacienții beneficiază de programe online de activități fizice și kinetoterapie, concepute pentru a îmbunătăți starea generală de sănătate și pentru a diminua efectele secundare ale tratamentelor oncologice.

Consiliere psihologică și nutrițională : Spitalul oferă și sprijin psihologic și nutrițional, esențial în recuperarea completă a pacienților.

Grupuri de suport : Există grupuri de suport unde bolnavii oncologici pot participa online sau fizic. Acolo, psihologi și voluntari oferă terapie prin artă și alte metode terapeutice.

Îngrijiri la domiciliu : Prin colaborarea cu MedisAcasă, pacienții care nu pot veni la spital primesc îngrijiri la domiciliu, coordonate de medicul oncolog.

O secție de radioterapie urmează să fie construită în curând. Până la finalizarea acesteia, pacienții pot beneficia de tratament la Cluj-Napoca, cu sprijin pentru transport și cazare din partea Asociației Medisprof.

Centrul Medisprof din Piatra Neamț îți oferă servicii oncologice de înaltă calitate, recunoscute internațional. Protejează-ți sănătatea și programează-te acum la 0364 431 240! Prevenția, diagnosticarea timpurie și tratamentul personalizat sunt esențiale în lupta împotriva cancerului. Alege Medisprof – excelența în oncologie.