Mega-investiție pe unul dintre cele mai importante drumuri strategice din Moldova

Județul Botoșani se pregătește pentru o transformare spectaculoasă, după ce autoritățile au dat startul lucrărilor la mega-investiția care va remodela complet unul dintre cele mai importante drumuri strategice din regiune: DJ 282, artera care va lega sudul județului de granița cu Republica Moldova, prin Vama Rădăuți-Prut.

Luni, la sediul Primăriei din Săveni, oficialii Consiliului Județean Botoșani, reprezentanții constructorilor, supervizorii, autoritățile locale și echipa de proiect au participat la momentul-cheie al predării amplasamentului pentru Lotul 1 al uriașului proiect rutier care promite să schimbe radical mobilitatea în nord-estul României.

Vorbim despre o investiție colosală, în valoare de aproape 340 de milioane de lei, finanțată prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, un proiect considerat de mulți specialiști drept una dintre cele mai importante axe de dezvoltare rutieră ale Moldovei din ultimii ani.

Practic, DJ 282 va deveni un adevărat coridor strategic modernizat, care va traversa județul Botoșani de la sud la nord, pornind din zona limitei cu județul Iași, din apropierea comunei Șipote, și ajungând până la Vama Rădăuți-Prut, la granița cu Republica Moldova.

Traseul uriașei investiții va conecta localitățile Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca și Rădăuți-Prut, pe o lungime totală impresionantă de aproape 49 de kilometri.

Autoritățile spun că proiectul nu înseamnă doar asfalt nou, ci o schimbare fundamentală pentru întreaga zonă de nord a Moldovei. Modernizarea drumului va reduce timpii de deplasare, va facilita transportul de marfă, va atrage investiții și va crea o conexiune mult mai rapidă cu punctul vamal de la granița cu Republica Moldova, într-un context regional tot mai important din punct de vedere economic și geopolitic.

Primul lot intrat oficial în execuție are o lungime de peste 10 kilometri și asigură legătura între Hănești, Vlăsinești și orașul Săveni, până la intersecția cu DN 29. Constructorii vor avea de executat lucrări complexe, de la consolidări masive ale corpului drumului în zona iazului Hănești, până la reabilitarea podului existent și modernizarea instalațiilor electrice pentru iluminatul rutier.

Mai mult, proiectul include inclusiv infrastructură pentru viitor: alimentare electrică destinată unei stații de încărcare pentru automobile electrice, semn că noul DJ 282 este gândit ca o arteră adaptată standardelor europene moderne.

Lotul 1 va fi realizat de asocierea formată din Transilvania Grand Construct și Vulturi SRL, contractul având o valoare de aproape 50 de milioane de lei și o durată de execuție de 20 de luni.

În spatele cifrelor impresionante se ascunde însă o miză uriașă pentru întreaga regiune. Pentru prima dată după decenii, nordul județului Botoșani are șansa unei infrastructuri moderne care să scoată din izolare economică numeroase comunități și să transforme zona într-un punct strategic de conectare între România și Republica Moldova. Daniel BACIU