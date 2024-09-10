Mere, pere și aventuri în livada de la Răducăneni

În a doua zi de școală, într-o dimineață luminoasă de septembrie, copilașii din ciclul primar de la Liceul Teoretic ,, Lascăr Rossetti” Răducăneni s-au îmbarcat într-o aventură plină de zâmbete și curiozitate. Sub privirile atente ale învățătoarelor, micuții exploratori din cele nouă clase, de la Pregătitoare la clasa a IV-a, și-au luat ghiozdanele și au pornit către o destinație specială: o livadă plină de mere și pere, care îi aștepta cu brațele – sau mai bine zis, cu crengile deschise și pline de roade!

Ajunși în livadă de la Vinifruct, copiii au fost întâmpinați de un zumzet de albine și de parfumul îmbietor al fructelor coapte. În timp ce micii aventurieri culegeau fructe, „doamnele lor” au început o mică lecție despre natura și importanța ei pentru ca toți copilașii să știe de unde vine sucul (nu din frigider, cum ar putea răspunde unii copii care nu au ieșit în natură), să afle cât de sănătoase sunt fructele și de cât de frumos e să lucreze împreună. După cules și explorare, cei mici s-au jucat și s-au bucurat de roadele dulci și aromate ale toamnei. Veselia lor era evidentă, iar chipurile pofticioase dovedeau cât de gustoase sunt merele și perele. La finalul zilei, copiii au plecat veseli și cu sufletul plin de amintiri. Lecțiile în natură au fost un succes, iar curiozitatea lor, bine hrănită de soarele cald și de aroma fructelor coapte, le-a deschis calea pentru un nou an școlar plin de descoperiri.

Iar dacă îi întrebi acum ce le-a plăcut cel mai mult la începutul școlii, răspunsul este simplu: „Merele, perele și râsul!”. Dar cu siguranță și faptul că „doamnele lor” le-au spus că natura e cea mai bună profesoară.

La Răducăneni, anul școlar a început nu cu teste și teme, ci cu lecții dulci, învățate printre crengile pline de fructe și zâmbetele sincere ale copiilor.

Maura ANGHEL