* tivul, tocul, priza „doar de strâns” sau frigiderul care „are nevoie de 10 minute” nu mai sunt mărunțișuri * la Iași, reparațiile mici s-au scumpit dintr-un motiv simplu: plătești intervenția, nu minutul — iar intervenția include deplasare, timp pierdut, tarife minime și o piață care rămâne fără meseriași

Sună cunoscut: suni pentru o problemă mică și primești un preț care te face să te întrebi dacă n-ar fi mai ieftin să cumperi nou. Dar în spatele facturii stă o regulă rece a serviciilor: aproape nimeni nu facturează „10 minute”. Se facturează o intervenție: drum, constatare, scule, consumabile, risc și o oră care nu mai poate fi vândută altcuiva.

Pe platformele de ofertare, intervalele sunt grăitoare: în Iași, un instalator apare cu prețuri orientative de la 100 lei până la 3.000 lei, iar un electrician de la 120 lei până la 7.000 lei — tocmai pentru că „micul” poate însemna orice, iar tariful pornește de la un minim pe intervenție.

De aici începe partea pe care oamenii o simt ca „scumpire”: deplasarea și constatarea. Un exemplu local care își publică tarifele pentru Iași indică deplasarea de 50 lei, constatarea de la 50 lei și taxă de urgență de 50 lei — adică înainte să se atingă cineva de lucrare, există deja un prag de cost. Iar în anunțurile de „urgențe”, constatarea „de la 50 lei” apare ca standard de pornire.

În atelier, „reparația mică” pare și mai nedreaptă pentru client, fiindcă o compară instinctiv cu prețul unui produs nou. Doar că la croitorie plătești precizie și timp: scurtatul pantalonilor cu tiv normal e listat la 55 lei, tiv original la jeans la 60 lei, iar schimbatul fermoarului la jeans la 60 lei, în exemple de liste de preț publice (folosite frecvent ca reper de piață).

La cizmărie, „un flec” nu e doar o bucățică de cauciuc: e lipire, presare, potrivire, finisaj. Într-o listă de tarife pentru reparații de încălțăminte, flecurile sunt la 70 lei, lipirea la 70 lei, iar pingelele standard (Vibram) la 170 lei; talpa standard poate urca spre 190 lei. În piața locală, apar și exemple punctuale pentru Iași, precum „schimbat talpă… lipit și cusut” la 180 lei în anunțuri.

La tapițerie, lucrurile explodează pentru că nu există „doar un pic”: desfaci, refaci, întărești, retensionezi. În Iași, o reparație de scaune apare pe platforme cu prețuri orientative de la 150 lei până la 1.450 lei. Iar un exemplu de lucrare cerută în Iași (retapițat scaun de birou) e estimat orientativ între aproximativ 435 și 725 lei.

La electrocasnice, șocul e adesea „taxa de pornire”: în Iași, reparațiile de frigidere apar la 100–400 lei ca plajă orientativă. În paralel, retailerii mari își permit uneori să „înghită” deplasarea în localitățile unde au acoperire, ceea ce schimbă percepția: dacă ai fost obișnuit cu „deplasare fără cost”, orice intervenție independentă pare brusc scumpă.

Și munca s-a scumpit

A doua cauză, mai puțin vizibilă, este costul muncii. Institutul Național de Statistică a raportat o creștere de 6,06% a costului orar al forței de muncă în trimestrul al treilea 2025 față de acceași perioadă a anului 2024 (iar în construcții creșterea a fost de 15,35%). În același timp, Eurostat arată că la nivelul UE costurile orare au crescut (în T3 2025 față de T3 2024), presiune care se vede în toată economia, inclusiv în servicii. A treia cauză este lipsa de meseriași — și aici Iașul are o radiografie oficială. AJOFM a anunțat că sunt vacante 902 locuri de muncă, multe în meserii tehnice și manuale, inclusiv electricieni, dulgheri, zidari, lăcătuși, muncitori necalificați. Când cererea e constantă și oamenii sunt puțini, apare inevitabil efectul de piață: tarife mai mari și preferință pentru lucrări „care umplu ziua”, nu pentru intervenții scurte, dispersate prin oraș. Analize economice despre deficitul de personal arată explicit că dificultatea de a găsi meseriași se oglindește în tarife.

Pe scurt, în Iași costă mult logistica (drumul și timpul minim), costul muncii (salarii, contribuții, scule, combustibil) și raritatea meseriei, cu mai puțini oameni disponibili și mai multă cerere.

Dan DIMA