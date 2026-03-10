Miei puțini și scumpi

* deși mielul de Paște nu a intrat încă vizibil în oferta de sezon a marilor magazine din Iași, comenzile au început deja să fie antamate pe grupurile de Facebook * crescătorii individuali au lansat rezervările și au fixat primele prețuri care sunt destul de mari

În Iași, sezonul mielului de Paște a început deja, dar nu în marile magazine, ci în piața paralelă a comenzilor directe. În postările publice de pe grupurile locale apar anunțuri clare pentru livrări în Iași și împrejurimi, cu formule de tipul „venim la Iași cu carcasă de miel sau ied” și cu prețuri deja bătute în cuie: 35 lei/kg pentru carcasă, respectiv 40 lei/kg în alte oferte publice. Asta înseamnă că, înainte ca marfa să intre vizibil pe raft, piața și-a stabilit deja primul prag psihologic de preț.

Faptul că mielul nu a ajuns încă în oferta sezonieră clară a marilor rețele nu înseamnă că piața stă pe loc. Din contră, cumpărătorii care vor să-și asigure carnea pentru Paște merg deja direct către producători și intermediari, acolo unde rezervările se fac înaintea ofertei oficiale din retail. În termeni comerciali, mielul nu e încă produs de raft, dar este deja produs de comandă.

Că sunt scumpi se vede mai bine în comparație cu anul trecut. În Săptămâna Mare din 2025, la Iași, carnea de miel se vindea cu 38–45 lei/kg în piețe și cu 39,99–65,90 lei/kg în supermarketuri. Cu alte cuvinte, deși suntem încă înaintea intrării oficiale în sezonul mare de retail, primele oferte directe pentru 2026 pornesc deja de la 35 lei/kg, adică foarte aproape de zona inferioară a pieței din plin sezon, nu de un nivel „de început” care să pară ieftin. Explicația ciobanilor este că Paștele pică mai devreme în acest an, iar oile încă nu au ajuns la termenul de fătare.

Iar piața ieșeană știe deja ce înseamnă să urce. În primăvara lui 2025 apăreau semnale că mielul românesc se lasă așteptat, că marfa se testează întâi în online și că anumite sortimente premium urcau până la 139 lei/kg pentru cotlet, cu estimări că mielul românesc urma să ajungă la aproximativ 80 lei/kg pentru unele bucăți. Tocmai de aceea, faptul că în martie 2026 primele oferte publice pornesc deja de la 35–40 lei/kg arată că mielul intră din nou în sezon cu preț ridicat și cu rezervări făcute din timp.

Pentru Iași, tabloul este limpede: mielul de Paște nu a intrat încă vizibil în oferta marilor magazine, dar a intrat deja la comandă, iar primele cifre nu sunt deloc blânde. Piața reală s-a mutat, cel puțin pentru moment, pe Facebook, unde crescătorii au început să ia comenzile înaintea raftului și să fixeze prețul înaintea etichetei.

Dan DIMA