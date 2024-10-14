Migrația de toamnă a păsărilor în Delta Moldovei

* în două zile, în sit au fost identificate 65 de specii de păsări cu un efectiv total de 22.293 exemplare

Societatea Ornitologică Română (SOR) Filiala Iași în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iași au organizat, în perioada 5-6 octombrie 2024, în cadrul evenimentului european EuroBirdwatch24 de monitorizare a păsărilor în migrația de toamnă (ce se desfașoară anual în primul weekend din octombrie), o acțiune de birdwatching în două dintre ariile protejate din județ desemnate pentru protecția speciilor de păsări, în special cele de apă: Situl Ramsar Zonele Umede Jijia Iași – Zona Umedă de Importanță Internațională și sit Natura 2000 (Delta Moldovei) și Situl Natura 2000 Acumulările Tansa - Belcești, zone unde se găsesc importante aglomerări de păsări de apă. „La eveniment au participat 20 de specialiști ornitologi, studenți, voluntari, pasionați de natură și fotografie, care au fost dispuși să înfrunte vremea anuntată neprielnică și să se bucure de prezența și frumusețea păsărilor sălbatice. Iar rezultatele au fost peste așteptări: un regal al Naturii! De departe, Delta Moldovei a ieșit câștigătoare, confirmând încă o dată că își merită statutul de sit RAMSAR: 65 de specii de păsări identificate, cu un efectiv total de 22.293 exemplare! Observațiile au fost făcute pe parcursul celor 2 zile, atât pe valea Jijioarei (de la Coarnele Caprei până la Potângeni), cât și pe valea Jijiei (la Larga Jijia) și la acumularea Hălceni (pe Miletin). Unele specii au surprins prin abundența lor – 7.830 de exemplare de lișițe (toate pe Hălceni), 5.448 exemplare de rață mare, 1.930 rațe mici, sute de lebede, de nagâți, gâsca de vară, pescăruși, stârci, egrete -, altele prin raritatea lor în aceste locuri – codalbul, șerparul, pelicanul creț (erau prezente 5 exemplare, din care doi juvenili!), călifarul alb și călifarul roșu -, sau prin sosirea timpurie - sfrânciocul mare, în timp ce câteva specii și-au prelungit sezonul de vară în zonă - lopătari, rândunele, lăcari mici și chiar o barză!”, au transmis cei de la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iași.

În situl Natura 2000 Acumulările Tansa - Belcești au fost observate, într-o singură zi, 52 de specii de păsări cu un total de 3.395 exemplare, cele mai multe pe iazurile de pe Gurguiata, afluent de stânga al Bahluiului. Efectivele cele mai mari au fost de rață mică (1.057), urmate de sute de pescăruși, rață mare, zeci de lebede, egrete, stârci, călifari albi, ciocîntorși și un șorecar încălțat! „Per total, în cele 2 zile, în zonele monitorizate din Iași rezultatele sunt remarcabile: au fost identificate 79 de specii de păsări cu un efectiv de 25.688 de exemplare, ceea ce reprezintă cca 35 % din efectivele inventariate la nivel de țară în cele 57 acțiuni organizate de SOR în cadrul aceluiași eveniment Eurobirdwatch24”, susțin cei de la APM Iași.

„Astfel de acțiuni, cu o componentă educațională importantă prin participarea publicului alături de specialiști, au ca scop nu doar inventarierea sistematică a prezenței păsărilor și estimarea efectivelor acestora în același loc de-a lungul timpului, ci și observarea unor tipare comportamentale noi, a modificărilor ce apar în zonele preferate de acestea ca urmare a activităților antropice sau schimbărilor climatice. Aceste date sunt foarte importante pentru a evalua starea de conservare a speciilor, tendințele acestora, precum și pentru identificarea măsurilor ce pot fi luate pentru menținerea stării de conservare favorabile a speciilor de păsări, ca bioindicatori pentru un mediu curat”, a declarat Ing. Galea Temneanu, director executiv al APM Iași. Radu MARIN