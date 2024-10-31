Mihai Chirica a început al treilea mandat în fruntea Primăriei Iași

„În temeiul art. 150 alin. 1 din Codul administrativ, ia act de depunerea jurământului de către primarul ales al Municipiului Iaşi, domnul Chirica Mihai. Prezenta încheiere se comunică Primarului Chirica Mihai, Prefectului Judeţului Iaşi şi Secretarului General al Municipiului Iaşi. Definitivă”, se arată în încheierea Judecătoriei Iași publicată pe portalul justiției.

Într-o declarație acordată presei, Mihai Chirica a precizat că, de astăzi, mandatul său de primar este „valid”.

„Mă simt onorat, mulțumesc celor care m-au votat. Mandatul este valid, este confirmat de Judecătoria Iași și și-a intrat în valabilitate începând de astăzi”, a declarat primarul Chirica. În cursul zilei de astăzi, la amiază, va fi constituit și Consiliul Local – 22 dintre cei 27 de consilieri vor depune jurământul. Alți 5 își vor prelua mandatul în a doua parte a lunii noiembrie, fiind vorba despre consilieri supleanți care urmează să fie validați de instanță pe 11 noiembrie. În cazul în care CL era constituit până pe 26 octombrie, atunci primarul ar fi putut depune jurământul în cadrul ședinței de constituire.