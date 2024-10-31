Mihai Chirica a început al treilea mandat în fruntea Primăriei Iași

Mihai Chirica a depus jurământul de primar în dimineața zilei de joi, în fața unui judecător delegat.
„În temeiul art. 150 alin. 1 din Codul administrativ, ia act de depunerea jurământului de către primarul ales al Municipiului Iaşi, domnul Chirica Mihai. Prezenta încheiere se comunică Primarului Chirica Mihai, Prefectului Judeţului Iaşi şi Secretarului General al Municipiului Iaşi. Definitivă”, se arată în încheierea Judecătoriei Iași publicată pe portalul justiției.
Într-o declarație acordată presei, Mihai Chirica a precizat că, de astăzi, mandatul său de primar este „valid”.
„Mă simt onorat, mulțumesc celor care m-au votat. Mandatul este valid, este confirmat de Judecătoria Iași și și-a intrat în valabilitate începând de astăzi”, a declarat primarul Chirica. În cursul zilei de astăzi, la amiază, va fi constituit și Consiliul Local – 22 dintre cei 27 de consilieri vor depune jurământul. Alți 5 își vor prelua mandatul în a doua parte a lunii noiembrie, fiind vorba despre consilieri supleanți care urmează să fie validați de instanță pe 11 noiembrie. În cazul în care CL era constituit până pe 26 octombrie, atunci primarul ar fi putut depune jurământul în cadrul ședinței de constituire.
„Primarul depune jurământul în ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local sau în fața judecătorului delegat, în camera de consiliu, în cazul în care ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local nu are loc în termen de 30 de zile de la data alegerilor sau în cazul când, din alte motive temeinice, acesta nu a putut depune jurământul în această ședință. Încheierea judecătorului delegat este definitivă și se comunică de îndată prefectului și secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale”, se arată la articolul 150 din Codul Administrativ.