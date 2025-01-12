Mihai Eminescu, celebrat prin artă și cultură la MNLR Iași

Ziua Culturii Naționale, celebrată anual în România și în Republica Moldova pe 15 ianuarie, marchează 175 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 – 15 iunie 1889). Cu acest prilej, Muzeul Național al Literaturii Române Iași propune o serie de evenimente și expoziții deosebite, menite să aducă omagiu personalității lui Eminescu și să promoveze creația culturală.

Elevii Liceului Teoretic „Miron Costin” din Iași sunt invitați să descopere povestea casei cu ferestrele toate luminate și a ceasului de aur al poetului, într-un demers educațional și literar, coordonat de Iunia-Maria Ștefan. La Vila Sonet, iubitorii poeziei pot participa la prima ședință din acest an a Atelierului de lectură Junimea XXI, unde poetul Radu Andriescu își va prezenta creația, eveniment transmis live pe platformele digitale ale muzeului. Totodată, Laura Candet va picta în timp real, inspirată de poezia „Dependență” de Robert Vladu, într-o manifestare artistică coordonată de Cezara Moraru.

Studenții de la Facultatea de Teatru din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași propun un spectacol-experiment intitulat „Laborator coregrafic Cehov – monologul Ninei”, o explorare artistică coordonată de Călin Ciobotari, ce va avea loc în sala Studio J a Muzeului „Vasile Pogor”.

Expozițiile organizate cu ocazia acestui eveniment oferă publicului prilejul de a se conecta la spiritul eminescian și la contextul cultural al vremurilor sale. La Muzeul „Mihai Eminescu”, o instalație artistică bazată pe versurile „Noi, ce din mila Sfântului/ Umbră facem Pământului”, realizată în colaborare cu Muzeul Național de Artă Contemporană București, invită vizitatorii să reflecteze asupra operei poetului. De asemenea, expoziția foto-documentară „Eminescu – dramaturg, teoretician, traducător și critic teatral”, organizată în parteneriat cu Muzeul Brăilei „Carol I”, oferă o perspectivă inedită asupra activității complexe a poetului.

Un alt punct de interes este expoziția itinerantă „Amintiri din Junimea”, prezentă la Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad, o colaborare dintre Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași.

Pentru mai multe detalii despre evenimentele și expozițiile dedicate Zilei Culturii Naționale, vizitați site-ul oficial al muzeului la www.muzeulliteraturiiiasi.ro.

Clara DIMA