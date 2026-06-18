* noua Lege 136/2025 schimbă semnificativ procedura prin care cetățenii pot obține dreptul de proprietate pentru terenurile aferente locuințelor construite înainte de 1 ianuarie 1990 * actul legislativ promite să reducă birocrația și să scurteze timpul de soluționare a cererilor, transferând o parte importantă a responsabilității către primării

Comisia Județeană de Fond Funciar Iași a analizat nu mai puțin de 257 de documentații într-o singură ședință, într-un maraton administrativ care poate avea efecte directe pentru sute de proprietari din județ. De la modificarea și completarea titlurilor de proprietate până la emiterea unor noi acte și punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive, autoritățile încearcă să deblocheze dosare care, în unele cazuri, trenează de ani de zile.

Unul dintre cele mai importante subiecte discutate a vizat aplicarea noii Legi nr. 136/2025, care schimbă semnificativ procedura prin care cetățenii pot obține dreptul de proprietate pentru terenurile aferente locuințelor construite înainte de 1 ianuarie 1990. Noua reglementare promite să reducă birocrația și să scurteze timpul de soluționare a cererilor, transferând o parte importantă a responsabilității către primării.

Practic, pentru mii de proprietari din Iași care dețin case vechi și terenuri aferente, procedura devine mult mai simplă. Verificarea condițiilor legale va fi realizată de administrația locală, iar prefectul va putea emite ordinul de atribuire a dreptului de proprietate pe baza documentației întocmite de primărie. Astfel, este eliminată etapa validării în cadrul Comisiei Județene de Fond Funciar, una dintre cele mai consumatoare de timp din întregul proces.

În cadrul întâlnirii au fost analizate și numeroase situații punctuale semnalate de cetățeni și autoritățile locale, inclusiv erori materiale în titlurile de proprietate, neconcordanțe cadastrale și dosare care necesitau clarificări juridice pentru a putea fi finalizate.

Pentru județul Iași, unde problemele legate de fondul funciar continuă să genereze numeroase litigii și solicitări administrative, noile măsuri sunt privite ca o oportunitate de accelerare a procesului de recunoaștere a dreptului de proprietate. În contextul dezvoltării imobiliare tot mai intense și al valorii în creștere a terenurilor, fiecare document soluționat poate însemna deblocarea unor investiții, tranzacții sau proiecte aflate în așteptare.

Reprezentanții Instituției Prefectului au transmis că vor continua colaborarea cu primăriile și cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aplicarea unitară a legislației și pentru soluționarea cât mai rapidă a cererilor venite din partea ieșenilor. Pentru mulți proprietari, schimbările legislative adoptate în acest an ar putea însemna sfârșitul unor proceduri birocratice care s-au întins pe perioade foarte lungi și obținerea, în sfârșit, a actelor de proprietate mult așteptate. Carmen DEACONU