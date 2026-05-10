Parcul Copou s-a transformat, în weekend, într-o „Noapte înstelată”, la Festivalul Luminii. Peste 5.000 de gulguțe au fost aprinse pe alei, iar peste 500 de ieșeni au participat la o seară construită în jurul voluntariatului, muzicii, atelierelor și comunității.

Gulguțele au schimbat atmosfera din Copou

Peste 5.000 de gulguțe au luminat aleile Parcului Copou, la ediția din acest an a Festivalului Luminii. Tema aleasă, „Noapte înstelată”, a fost vizibilă în decorul creat de lumânările așezate în mici suporturi de hârtie. Evenimentul organizat de cercetași a adunat peste 500 de participanți: copii, adolescenți, părinți și ieșeni veniți să petreacă o seară în aer liber. Imaginea centrală a festivalului a fost Copoul luminat discret, într-o atmosferă caldă, construită mai degrabă din gesturi simple decât din spectacole grandioase: o plimbare prin parc, un cântec ascultat împreună, un atelier pentru copii, o lumină aprinsă de voluntari.

Pentru oraș, miza evenimentului a fost una comunitară. Festivalul Luminii a arătat cum o inițiativă bazată pe voluntariat poate transforma, pentru câteva ore, un spațiu public familiar într-un loc de întâlnire pentru familii, tineri și copii. Gulguțele se fac din hârtie reciclată și fiecare cercetaș a avut ca misiune să realizeze câte 25 de bucăți.

80 de voluntari cercetași au ținut festivalul în mișcare

În spatele ediției „Noapte înstelată” s-a aflat o echipă de 80 de voluntari cercetași. Coordonarea a fost asigurată de Simon Vlad și Zamfira Tun, exploratori, elevi de liceu și cercetași ai Centrului Local „Constantin Sapatino” Iași. „Voluntarii s-au ocupat de pregătirea spațiului, de amenajarea gulguțelor, de activitățile pentru public și de buna desfășurare a programului. Pentru tinerii implicați, festivalul a fost și un exercițiu de responsabilitate, colaborare și implicare civică”, a spus prof. înv. Elena Dorneanu, de la centrul Cercetașii României – Școala „George Călinescu” Iași. Dincolo de imaginea lumânărilor aprinse, evenimentul a pus în prim-plan munca unei echipe care a construit seara pas cu pas. La ediție au participat cele patru centre locale din Iași: Cercetașii României – Sapatino Iași, Cercetașii României – George Călinescu Iași, Cercetașii României – Sfântul Dumitru Valea Lupului și Cercetașii României – Sfântul Anton Iași.

Lor li s-au alăturat cercetași din Buzău și Suceava, ceea ce a transformat festivalul într-o întâlnire regională a tinerilor implicați în mișcarea cercetășească.

Muzică, ateliere și comunitate în Parcul Copou

Festivalul Luminii a fost deschis tuturor, cercetași și noncercetași deopotrivă. Programul a inclus momente artistice, muzică și ateliere educative pregătite de cercetași.

Pe scenă au urcat atât membri ai mișcării cercetășești, cât și tineri care nu fac parte din organizație. Programul artistic a fost dedicat copiilor și adolescenților pasionați de muzică și artă. Atelierele au fost gândite în spiritul educației nonformale, cu accent pe joacă, cooperare, creativitate și lucru în echipă. Pentru copii, seara a fost o ocazie de explorare. Pentru adolescenți, un spațiu de întâlnire și exprimare. Pentru adulți, un prilej de a vedea cum voluntariatul tinerilor poate schimba atmosfera unui loc cunoscut din oraș.

Ediția „Noapte înstelată” a fost sprijinită de Primărie, Crucea Roșie, IPJ – Serviciul de Prevenire a Criminalității, cu ajutorul unor sponsori.

Maura ANGHEL