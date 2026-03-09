Moltbook intră în atenția Meta și deschide o nouă eră a rețelelor inteligente
Miroslava își face 58 de platforme pentru colectarea gunoiului de grajd

Grație Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), comuna Miroslava lansează cea mai ambițioasă revoluție ecologică din județ, construind 58 de platforme betonate pentru colectarea și depozitarea gunoiului de grajd la sursă.

Este proiectul care va curăța mediul, va proteja solul și apele și va transforma radical viața locuitorilor, spun autoritățile locale.

Licitația a atras 12 firme de top din România, pregătite să concureze pentru un contract care va lăsa amprentă asupra comunității. Printre participanți se numără Bogdy Trans, Conedil Iași, Demo-Idil Construct, Dh-Invest și multe altele, toate gata să pună umărul la revoluția ecologică din Miroslava.

Fiecare platformă va fi modulară, din beton armat, cu împrejmuire pe trei laturi, acoperiș din tablă și copertină metalică suplimentară. În plus, va avea sistem de colectare a levigatului, protejând mediul și transformând gunoiul de grajd în resursă gestionată inteligent.

Lucrările includ și achiziția a două utilaje esențiale – un tractor cu accesorii și un buldoexcavator – care vor fi livrate în scurt timp. Acestea vor sprijini comunitatea în gestionarea rapidă și eficientă a deșeurilor agricole, ridicând standardele locale la nivel european.

Proiectul contribuie la eforturile României de a respecta angajamentele asumate la nivel european în domeniul protecției mediului, conform Capitolului 22 – Mediu. Carmen DEACONU

