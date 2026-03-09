* Miroslava nu mai este de mult o comună în sensul vechi al cuvântului * aflată la marginea Iașului, localitatea a trecut de 30.000 de locuitori în datele publicate de administrația locală * are un buget record în 2026 de peste 250 de milioane de lei, aproape 70 de companii în parcurile industriale și proiecte de zeci de milioane pentru școli, grădinițe, canalizare, mobilitate și utilități * în documente rămâne tot comună

În România administrativă, Miroslava este încă o comună. În România reală, Miroslava funcționează deja ca un oraș. Are populație mare, trafic, cartiere noi, presiune pe școli, infrastructură în extindere și o zonă industrială care atrage investiții pe care multe municipii le-ar privi cu invidie. Localitatea are 32.905 locuitori, semn că a trecut deja pragul psihologic de 30.000 și că dezvoltarea din ultimii ani nu mai poate fi citită în cheie rurală.

Motorul acestei transformări este economia. Raportul de activitate al administrației locale descrie Parcul Industrial Miroslava drept cel mai mare din zona Moldovei, cu 71,64 hectare în cele două parcuri industriale, aproape 70 de companii rezidente, investiții asumate de circa 100 de milioane de euro și un potențial de 2.500 de locuri de muncă, cu perspective care urcă după ocuparea completă la peste 150 de milioane de euro și 4.000–4.500 de locuri de muncă.

Lista firmelor arată limpede că Miroslava nu mai este doar o comună-dormitor pentru cei care lucrează în Iași. În documentele locale apar nume precum Electra, Misavan Trading, Mecon, Necom, Fildas, DPD, AG Steel, Deme Macarale, Zupfinestre, NX Print, Sermob Design, Resonance Distribution, Dogav Grup, Crescendo Packing, Quimxel și Țigla Tonmir. Tot aici este menționat și depozitul logistic Kaufland, unul dintre marile proiecte private care au schimbat profilul economic al zonei.

Și bugetul vorbește aceeași limbă. În 2026, administrația locală pregătește un buget de peste 250 de milioane de lei, iar aproape două treimi din sumă merg spre dezvoltare. Este un nivel de investiții care depășește logica unei comune clasice și confirmă că Miroslava este deja un pol urban al zonei metropolitane ieșene.

Banii se duc exact acolo unde se vede presiunea creșterii: o școală nouă în Valea Adâncă, o grădiniță în Valea Ursului, o grădiniță modernă în Horpaz, extinderi de canalizare, piste de biciclete, modernizări de drumuri, infrastructură verde, iluminat și servicii publice. Numai în programul multianual de investiții, unele dintre aceste proiecte sunt evaluate la zeci de milioane de lei fiecare.

Adevărata poveste a Miroslavei nu este doar că a crescut. Ci că a crescut atât de mult, încât eticheta administrativă a rămas în urmă. Oficial, România încă îi spune comună. În practică, Miroslava se comportă deja ca un oraș care și-a depășit hârtiile.

Dan DIMA