Misterul Teiului lui Eminescu. Fenomenul biologic excepțional care-l ține în viață după 500 de ani

Asemeni celui al cărui nume îl poartă, celebru tei al lui Mihai Eminescu este și el un fenomen. Specialiștii au studiat arborele a cărui vârstă a depășit o jumătate de mileniu și au descoperit că aceasta supraviețuiește datorită unui proces biologic rarisim, cu atât mai special cu cât arborele-monument a suferit o serie de intervenții de-a lungul timpului.

Celebrul tei, aflat în Parcul Expoziției din Iași, este unul argintiu (Tilia tomentosa Moench) cu o vârstă estimată de peste 550 de ani, potrivit datelor Agenției pentru Protecția Mediului Iași, obținute în urma unei expertize științifice realizate în 2013 de către biologul Ionel Lupu.

Potrvit acestuia, arborele supraviețuiește grație unui fenomen biologic rar, care a permis unor rădăcini să crească prin interiorul trunchiului putrezit, pătrunzând în pământ. Din acest motiv, pomul fructifică anual și continuă să atragă vizitatori.

În fața teiului se află un bust de bronz al lui Mihai Eminescu, opera sculptorului Ion Mateescu

Teiul a suferit o serie de tratamente majore, primul în 1953, când a fost segmentat în urma unei furtuni, curățat și sprijinit pe console metalice. Au urmat alte două tratamente, în 1990 și, respectiv, 2014.

Teiul lui Eminescu este introdus în categoria monumentelor, astfel încât toate lucrările de susținere și întreținere trebuie efectuate cu acordul Academiei Române.

Conform afirmațiilor făcute în trecut de profesorul Mandache Leocov (fost director al Grădinii Botanice din Iași - n.red.), Teiul lui Eminescu ar fi fost remarcat de însuși Gheorghe Asachi, în timpul desenarii planurilor pentru Grădina Copou: "La umbra acestui tei, ieșenii îl întâlneau frecvent pe marele nostru poet Mihai Eminescu, fie alături de Veronica Micle, fie alături de bunul sau prieten, Ion Creangă. După plecarea lui la București, ieșenii au botezat acest arbore "Teiul lui Eminescu"".