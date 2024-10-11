Mită la Regionala CFR Iași

Doi angajaţi ai Sucursalei Regionale de Transport Feroviar de Călători Iaşi au fost reţinuţi de procurori, unul pentru dare şi celălalt pentru luare de mită. Faptele au fost comise în luna septembrie, înaintea unui examen de absolvire a unui curs de formare profesională. „În dimineaţa zilei de 24 septembrie, inculpatul R.G., conductor de tren şi cursant al programului de formare profesională Şef Tren, a dat, în mod direct, inculpatului P.B., instructor regional în cadrul Sucursalei Regionale de Transport Feroviar de Călători Iaşi şi membru al comisiei de examinare pentru susţinerea examenului de absolvire al cursului desfăşurat în perioada 24-25 septembrie, pentru sine suma de 400 lei, iar pentru ceilalţi cursanţi, în calitate de reprezentant, suma de 6.000 lei”, spune prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi. Procurorii susţin că suma totală de 6.400 de lei a fost strânsă, în ziua examenului, de la candidaţii la examen.

Banii i-au fost daţi instructorului pentru „evaluarea în mod fraudulos a competenţelor profesionale ale candidaţilor pe durata desfăşurării examenului de absolvire a cursului şi de autorizare în funcţia de şef de tren prin ajutarea acestora în darea răspunsurilor corecte la întrebările la testul grilă Solomon pe durata completării la calculator, printr-o evaluare superficială la proba orală în cazul în care urmau a fi evaluaţi doar de acest membru al comisiei ori prin nesusţinerea probelor orale şi practice ale examenului”.

Cei doi au fost reţinuţi, iar un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi a propus instanţei arestarea preventivă. Laura RADU